Campus Polska Przyszłości. Tusk: Będę szukał wojowników

W ostatnim dniu zorganizowanego w Olsztynie Campusu Polska Przyszłości obyła się debata szefa PO Donalda Tuska i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Tusk nawiązując do przypadającej w środę 42. rocznicy porozumień sierpniowych mówił, że w podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu Historia i teraźniejszość nie występuje Lech Wałęsa. Wezwał uczestników Campusu, by podziękowali Wałęsie, człowiekowi, który - jak mówił - "w PiS-owskich podręcznikach został wymazany, którego w mediach publicznych nie ma, bo został równie brutalnie wymazany, wielkiemu przywódcy tej prawdziwej, pierwszej i jedynej Solidarności".

- Jako historyk, chcę powiedzieć: nie można, walcząc skutecznie o przyszłość, zostawić kłamcom kontroli nad przeszłością. Kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość - dodał lider PO.

Skomentował także słowa Danuty Wałęsy, która odnosząc się do rządu, stwierdziła, że jest to druga komuna. - Ona wie, co mówi - powiedział Tusk.

Trzaskowski: Trzeba skończyć z propagandą

- Dziś polityka na całym świecie jest biało-czarna, albo się nas dzieli albo jest wspólnota. PiS atakuje wszystkich, którzy myślą inaczej - powiedział z kolei Trzaskowski. - Trzeba skończyć z propagandą. Wracam do tego co mówiłem w kampanii: trzeba zlikwidować TVP - dodał prezydent Warszawy.

Szef PO mówił też, że do walki o przyszłość młodych ludzi potrzebni są wojownicy. - O rzeczy najdroższe, o rzeczy najważniejsze, o to, co naprawdę kochacie trzeba się od czasu do czasu bić - powiedział. Tusk oświadczył, że będzie "szukał, namawiał, mobilizował wojowników po to, aby zwyciężyć". - Będę szukał wojowników, aby za rok zobaczyć łzy w w oczach PiS-u - dodał.

Campus Polska Przyszłości. Trzaskowski zaprosił liderów opozycji

- Będziemy rozmawiać o tematach, których często nie ma na pierwszych stronach gazet. Oczywiście będzie dyskusja o Ukrainie czy o kryzysie uchodźczym, ale będziemy również rozmawiali na serio i szczegółowo o walce z kryzysem klimatycznym, o transformacji energetycznej, o sytuacji psychiatrii dziecięcej w Polsce, o prawach kobiet, o tematach, które są traktowane bardzo często powierzchownie. Oddajemy debatę w ręce młodego pokolenia - w ręce społeczeństwa - mówił niedawno w wywiadzie dla Interii prezydent stolicy.

Trzaskowski do Olsztyna zaprosił liderów wszystkich partii opozycyjnych. Odmówiła mu tylko Nowa Lewica.