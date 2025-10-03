Cały weekend z niespokojną pogodą. Uwaga na zawieje śnieżne

Pogoda miejscami bardziej będzie się kojarzyć z zimą niż jesienią. Przez całą sobotę i niedzielę będzie chłodno i nieprzyjemnie. Na termometrach nie będzie więcej niż 15 stopni, a temperaturę odczuwalną może obniżyć silny wiatr. Niebezpiecznych podmuchów można się spodziewać nad morzem oraz wysoko w górach. W Sudetach porywy mogą osiągać 100 km/h.

  • Przez weekend pogoda będzie chłodna i wietrzna, z niskimi temperaturami i silnymi podmuchami, zwłaszcza nad morzem i w górach.
  • W wielu regionach pojawią się gęste mgły, przymrozki i opady deszczu, a w górach także śnieg i tam możliwe będą zawieje śnieżne.
  • Za dnia na termometrach nie zobaczymy więcej niż 15 stopni Celsjusza.
Najbliższe kilkadziesiąt godzin będą nie tylko chłodne, ale też nieprzyjemne. Od początku weekend w wielu miejscach może się nam dać we znaki silny wiatr, zaś w niedzielę pojawi się więcej chmur i deszczu. Wysoko w górach będzie padać śnieg, a w połączniu z silnym wiatrem może tworzyć zawieje śnieżne - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższa noc będzie bardzo zimna.

Pogoda z niebezpiecznym wiatrem nad morzem i w górach

W piątek po zachodzie słońca warunki mogą stać się bardzo wymagające. W centrum, na wschodzie i południu możliwe będą gęste mgły, które lokalnie ograniczą widzialność do 100 metrów. Miejscami na południu przymrozki sięgną -2, -3 stopni, a w dolinach karpackich -5 stopni Celsjusza. Pogoda w kolejnych godzinach również nie zachwyci.

W sobotę od rana mgły będą się utrzymywać na południu. Do tego w pierwszych godzinach dnia wysoko w Sudetach porywy wiatru będą osiągać około 70 km/h.

Pierwsza połowa weekendu będzie wietrzna w wielu miejscach. Z czasem wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną nawet 100 km/h, a na terenach podgórskich w tej części Polski wyniosą do 85 km/h. Z niebezpiecznymi podmuchami trzeba się również liczyć nad morzem, gdzie wiatr osiągnie do 75 km/h.

    Temperatury w ciągu dnia nie zachwycą i wyniosą od 9-10 st. C na Pomorzu, około 14 stopni w centrum i na południu do 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

    Chłód i silny wiatr będą największymi niedogodnościami w sobotę. Poza tym będzie przeważnie dość pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. Deszczowo zrobi się na zachodzie i północnym zachodzie - miejscami suma opadów wyniesie tam 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Sudetach popada deszcz ze śniegiem i śnieg.

    Niedziela bardziej pochmurna i wciąż wietrzna

    Z czasem aura się pogorszy. Do Polski jeszcze w nocy z soboty na niedzielę napłynie więcej chmur. W drugiej części weekendu w wielu miejscach przelotnie popada deszcz, a wysoko w górach śnieg.

    Cały czas będzie mocno wiało. Nad morzem porywy osiągną około 70 km/h, a wysoko w Sudetach do 80 km/h. W tych górach możliwe będą zawieje śnieżne.

    Niedziela będzie równie chłodna jak sobota. W kotlinach karpackich nie będzie więcej niż 7-9 stopni Celsjusza, a na wschodzie maksymalnie 10 stopni. Na zachodzie słupki na termometrach osiągną wartości do 14-15 stopni Celsjusza.

