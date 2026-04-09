Obecnie mamy do czynienia z apogeum ochłodzenia. Zimno jest za dnia, a po zmroku robi się mroźnie. Noc ze środy na czwartek była taka w niemal wszystkich regionach, a najniższe temperatury zanotowano na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze zanotowano -8 stopni - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższa noc pod tym względem może się okazać jeszcze bardziej wymagająca.

Przymrozki opanują cały kraj. Jeden wyjątkowy powiat

Pogodę w Polsce kształtuje wyż Quirin, ale duży wpływ na warunki ma również sąsiadujący z nim od wschodu niż Rapunzel. To oznacza, że z jednej strony na wschodzie i południowym wschodzie może panować nieprzyjemna aura, z przelotnym deszczem i deszczem ze śniegiem, a w nocy temperatury wyraźnie spadną.

Najnowsze prognozy IMGW wskazują, że zbliżająca się noc może się okazać jedną z najzimniejszych w ostatnim czasie. W całym kraju temperatury będą ujemne, a miejscami przy gruncie będzie bardzo mroźnie.

W czwartek po zmroku w całej Polsce zapanuje mróz - wynika z prognoz IMGW

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, lokalnie do około -5, przy gruncie do -7 st. C" - napisali eksperci IMGW w komunikacie.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu przymrozków wydano dla całej Polski, a jedynym wyjątkiem jest powiat tatrzański w Małopolsce:

Żółte alerty IMGW wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w piątek, czyli będą obowiązywać przez całą noc.

Zimna noc w całej Polsce. Najcieplej tam, gdzie będzie zero stopni

Po zachodzie słońca musimy się spodziewać szybkiego spadku temperatury. Tylko lokalnie na Wybrzeżu będzie koło zera, a w w reszcie kraju doświadczymy mrozu.

Noc z czwartku na piątek będzie zimna w całej Polsce, a najbardziej na północny wschodzie i w kotlinach górskich

Po tym chłodnym epizodzie sytuacja pogodowa zacznie się stopniowo zmieniać. Już w weekend zrobi się cieplej i w ciągu dnia miejscami zanotujemy kilkanaście stopni powyżej zera. Choć nocami w dalszym ciągu będą się pojawiać przymrozki, z czasem również po zmroku będzie nieco cieplej.

