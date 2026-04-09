Cały kraj w ostrzeżeniach. Zostały godziny do nadejścia zimowego zagrożenia

Jakub Wojciechowski

Cała Polska na minusie, a przy samym gruncie nawet -7 stopni. Przed takimi warunkami w nocy ostrzegają synoptycy IMGW. Po zachodzie słońca pojawią się przymrozki, które stworzą zagrożenie w całym kraju. Wolny od ostrzeżeń będzie tylko jeden polski powiat.

Kra na Wiśle w Warszawie. W nocy z czwartku na piątek przymrozki zapanują w całej Polsce
W nocy z czwartku na piątek cała Polska objęta będzie ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed przymrozkami. Wyjątkiem będzie powiat tatrzańskimateriał zewnętrzny

Obecnie mamy do czynienia z apogeum ochłodzenia. Zimno jest za dnia, a po zmroku robi się mroźnie. Noc ze środy na czwartek była taka w niemal wszystkich regionach, a najniższe temperatury zanotowano na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze zanotowano -8 stopni - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższa noc pod tym względem może się okazać jeszcze bardziej wymagająca.

Przymrozki opanują cały kraj. Jeden wyjątkowy powiat

Pogodę w Polsce kształtuje wyż Quirin, ale duży wpływ na warunki ma również sąsiadujący z nim od wschodu niż Rapunzel. To oznacza, że z jednej strony na wschodzie i południowym wschodzie może panować nieprzyjemna aura, z przelotnym deszczem i deszczem ze śniegiem, a w nocy temperatury wyraźnie spadną.

Najnowsze prognozy IMGW wskazują, że zbliżająca się noc może się okazać jedną z najzimniejszych w ostatnim czasie. W całym kraju temperatury będą ujemne, a miejscami przy gruncie będzie bardzo mroźnie.

mapa Polski ukazująca anomalię temperatury powietrza na wysokości 2 metrów; dominują odcienie niebieskiego, co wskazuje na znacznie niższą temperaturę niż przeciętna dla tego okresu, szczególnie w centralnej i południowej części kraju
W czwartek po zmroku w całej Polsce zapanuje mróz - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, lokalnie do około -5, przy gruncie do -7 st. C" - napisali eksperci IMGW w komunikacie.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu przymrozków wydano dla całej Polski, a jedynym wyjątkiem jest powiat tatrzański w Małopolsce:

Żółte alerty IMGW wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w piątek, czyli będą obowiązywać przez całą noc.

Zobacz również:

Pogoda w czwartek będzie wymagająca, z opadami deszczu ze śniegiem na południu i wschodzie, a w górach sypnie śniegiem
Wyraźnie powieje chłodem. Pogoda przyniesie kilka zimowych akcentów

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Zimna noc w całej Polsce. Najcieplej tam, gdzie będzie zero stopni

Po zachodzie słońca musimy się spodziewać szybkiego spadku temperatury. Tylko lokalnie na Wybrzeżu będzie koło zera, a w w reszcie kraju doświadczymy mrozu.

Mapa Polski z prognozą pogody na noc 9/10 kwietnia 2026 roku; temperatury od 0°C na północnym zachodzie do -6°C na południu, zachmurzenie częściowe i przelotne śniegi na wschodzie i południu, przewidywane umiarkowane i słabe wiatry w większości regionów.
Noc z czwartku na piątek będzie zimna w całej Polsce, a najbardziej na północny wschodzie i w kotlinach górskichIMGWmateriał zewnętrzny

Po tym chłodnym epizodzie sytuacja pogodowa zacznie się stopniowo zmieniać. Już w weekend zrobi się cieplej i w ciągu dnia miejscami zanotujemy kilkanaście stopni powyżej zera. Choć nocami w dalszym ciągu będą się pojawiać przymrozki, z czasem również po zmroku będzie nieco cieplej.

Zobacz również:

Prze najbliższe cztery dni przymrozki opanują praktycznie całą Polskę - wynika z prognoz ostrzeżeń IMGW
Trzy niebezpieczne zjawiska wrócą do Polski. Widać to w prognozach

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Najnowsze