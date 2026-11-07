Ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują od godz. 18 w sobotę do 11 w niedzielę i dotyczą wyjątkowo gęstej mgły.

Swoim zasięgiem obejmują 14 województw, w tym w całości teren kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz w znacznej części obszar woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Pogoda. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, alert w niemal całym kraju

IMGW informuje, że na terenach objętych ostrzeżeniem widoczność może spaść do mniej niż 200 metrów. W tych samych rejonach będziemy mieć do czynienia także z okresowo dużym zachmurzeniem.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia, a z takim mamy w tym wypadku do czynienia, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W niektórych miejscach osadzanie się mgły może doprowadzić do powstania szadzi, ta z kolei przełożyć się na bardzo śliskie nawierzchnie. W takich warunkach szczególną ostrożność powinni zachować wszyscy kierowcy.

Prognoza pogody. Co czeka nas w najbliższych godzinach?

Instytut prognozuje, że w nocy z soboty na niedzielę nad większością kraju nie zobaczymy wielu chmur, ta sytuacja może się jednak zmieniać w miejscach, gdzie zamglenie będzie wyjątkowo duże.

Temperatura minimalna sięgnie -6 st. C na południowym wschodzie i wschodzie. W centrum będzie odrobinę cieplej, około -4 st. C, najwyższe temperatury pojawią się natomiast na zachodzie - ok. 0 st. C. W dzień z kolei w żadnej części kraju termometry nie pokażą więcej niż 9 st. C.



