Cały kraj w alertach, synoptycy biją na alarm. Kierowcy muszą uważać

Dorota Hilger

Dorota Hilger

W najbliższych godzinach mieszkańcy niemal całego kraju będą musieli zmierzyć się z wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi. IMGW wydało ostrzeżenie przed gęstą mgłą dla 14 województw. Ta, nie dość, że poważnie ograniczy widoczność, będzie także osiadać na powierzchniach. Na drogach zrobi się więc bardzo ślisko.

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Samochody we mgle. Obok mapa z alertami IMGW dla Polski
Prognoza pogody. Alerty dla całego kraju, IMGW ostrzega przed mgłąIMGW123RF/PICSEL

Ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują od godz. 18 w sobotę do 11 w niedzielę i dotyczą wyjątkowo gęstej mgły. 

Swoim zasięgiem obejmują 14 województw, w tym w całości teren kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz w znacznej części obszar woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Pogoda. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, alert w niemal całym kraju

IMGW informuje, że na terenach objętych ostrzeżeniem widoczność może spaść do mniej niż 200 metrów. W tych samych rejonach będziemy mieć do czynienia także z okresowo dużym zachmurzeniem.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia, a z takim mamy w tym wypadku do czynienia, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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W niektórych miejscach osadzanie się mgły może doprowadzić do powstania szadzi, ta z kolei przełożyć się na bardzo śliskie nawierzchnie. W takich warunkach szczególną ostrożność powinni zachować wszyscy kierowcy.

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Instytut prognozuje, że w nocy z soboty na niedzielę nad większością kraju nie zobaczymy wielu chmur, ta sytuacja może się jednak zmieniać w miejscach, gdzie zamglenie będzie wyjątkowo duże.

Temperatura minimalna sięgnie -6 st. C na południowym wschodzie i wschodzie. W centrum będzie odrobinę cieplej, około -4 st. C, najwyższe temperatury pojawią się natomiast na zachodzie - ok. 0 st. C. W dzień z kolei w żadnej części kraju termometry nie pokażą więcej niż 9 st. C. 

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