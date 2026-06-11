W czwartek rano burze występują miejscami w wąskim pasie od Mazowsza po Podkarpacie oraz lokalnie na Podlasiu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz tego w centrum i na południowym wschodzie utrzymuje się strefa intensywnych opadów deszczu, z lokalnym natężeniem do około 25 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny. W ciągu dnia podobnie może być w wielu miejscach.

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Burze i ulewy w wielu miejscach. Najpierw wschodnie regiony

Pogoda z pewnością nie zachęci do wychodzenia na dwór. Praktycznie wszędzie będzie bardzo pochmurnie i deszczowo, a jedyne przejaśnienia lub rozpogodzenia mogą się pojawić w drugiej połowie dnia i nadejść z południowego zachodu.

Deszcz będzie padać długo i jednostajnie, a najmocniej rano zwłaszcza na północnym wschodzie. W pierwszej połowie dnia zanikające burze utrzymują się jeszcze na północnym wschodzie i wschodzie, zaś po południu i wieczorem zagrzmi także na zachodzie i południowym zachodzie.

Obecnie burzom towarzyszą silne opady deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do 60 km/h. Stefa opadów i burz przemieszcza się na północny wschód i wschód.

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Z tego powodu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, które obejmują województwa:

warmińsko - mazurskie ;

podlaskie

wschodnie powiaty pomorskiego ;

mazowieckie ;

wschodnie rejony kujawsko - pomorskiego ;

lubelskie ;

większość łódzkiego (bez terenów na południowym zachodzie);

wschodnie krańce podkarpackiego.

Burze, które po południu i wieczorem zjawią się na zachodzie, będą słabsze, z sumą opadów na poziomie 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, a tylko miejscami do 20-25 litrów. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do około 60 km/h.

Chłód w całym kraju. Tylko lokalnie nieco ponad 20 stopni

Czwartek to będzie nie tylko burzowy i deszczowy, lecz również chłodny dzień. Tylko na południowym wschodzie na termometrach zobaczymy wartości dochodzące do 22 stopni Celsjusza. W pozostałych miejscach będzie znacznie mniej.

Temperatury w centrum kraju osiągną około 16 stopni, a najchłodniej będzie nad morzem, gdzie zanotujemy maksymalnie 13 st. C w ciągu dnia. Poza burzami wiatr będzie słaby i okresami porywisty.

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