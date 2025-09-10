W skrócie Polska zamyka wszystkie przejścia graniczne z Białorusią w odpowiedzi na zagrożenie związane z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025.

Decyzja o zamknięciu granicy ma charakter czasowy i będzie obowiązywać do odwołania, a jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski.

Władze podkreślają, że zamknięcie granicy ułatwi walkę z nielegalną migracją i potencjalnymi zagrożeniami o charakterze terrorystycznym i sabotażowym.

"Zgodnie z wczorajszą (wtorkową - red.) zapowiedzią premiera Donalda Tuska wydałem rozporządzenie o całkowitym zamknięciu przejść granicznych z Białorusią. Przejścia zostaną otwarte tylko wtedy, gdy będziemy w 100 proc. pewni, że nie ma żadnego zagrożenia dla polskich obywateli" - przekazał w serwisie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Potwierdziły się zatem zapowiedzi Donalda Tuska, który dzień wcześniej argumentował tę decyzję rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad-2025. - W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne rosyjsko-białoruskie manewry. Odpowiedzią na nie będą ćwiczenia polskiego wojska i sił sojuszniczych - przekazał wówczas premier Donald Tusk.

Przed posiedzeniem rządu szef rządu dodał, że dochodzi też do innych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. - W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad, w czwartek o północy, z czwartku na piątek - powiedział Tusk.

Polska reaguje na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad 2025

- Zamykamy granice z Białorusią w związku z zagrożeniem wynikającym z manewrów Zapad. Służby podległe MSWiA oraz wojsko są w najwyższej gotowości. Ta decyzja ma charakter czasowy. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Polek i Polaków. Przejścia otworzymy, gdy będziemy pewni, że sytuacja nie stwarza dla nas żadnego zagrożenia - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych zakłada, że od 12 września 2025 roku od północy do odwołania całkowicie zawiesza się ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Białorusi.

Resort wyjaśnił, że zawieszenie ruchu granicznego obowiązuje w obu kierunkach - wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Kierowcy samochodów osobowych nie przekroczą granicy na przejściu drogowym Terespol-Brześć, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych przejścia drogowego Kukuryki-Kozłowiczy. Zostaną zamknięte trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

W uzasadnieniu MSWiA podkreśliło, że "całkowite zawieszenie ruchu granicznego na przejściach granicznych będzie stanowić jasny sygnał o polskiej gotowości do podjęcia radykalnych działań w przypadku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na granicy". Resort wyjaśnił, że ze względu na ryzyko przedłużenia manewrów, zawieszenie ruchu granicznego zostanie odwołane dopiero po ich zakończeniu.

"Zawieszenie ruchu granicznego z Białorusią pozwoli jednocześnie na wykorzystanie sił Straży Granicznej w większym stopniu do monitorowania granicy pod kątem nielegalnej migracji, co przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa RP w kontekście możliwych prób nielegalnego przekraczania granicy przez osoby mogące potencjalnie stwarzać zagrożenie, np. z uwagi na związki z organizacjami o charakterze terrorystycznym, czy zaangażowanie w działalność sabotażową na terytorium Polski" - dodał resort.

Ćwiczenia Zapad-2025. "Siły NATO zachowają czujność"

W manewrach "Zapad-2025", które mają się odbyć od 12 do 16 września, oficjalnie ma wziąć udział 13 tys. żołnierzy. Inspektor generalny niemieckiej Bundeswehry Carsten Breuer powiedział w ubiegły poniedziałek, że w ćwiczeniach weźmie udział 13 tys. ludzi na Białorusi i 30 tys. w Rosji. Mniejsze szacunki podawali przedstawiciele władz litewskich - do 30 tys. wojskowych białoruskich i rosyjskich. Breuer stwierdził, że nie ma oznak, by pod przykrywką ćwiczeń Zapad-2025 przygotowywany był atak na terytorium NATO, ale zapowiedział, że siły niemieckie, jak i NATO, zachowają czujność.

13 sierpnia minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin przekazał, że na rosyjsko-białoruskich manewrach zostanie przećwiczone "planowanie użycia" broni jądrowej oraz rakiet balistycznych Oresznik.

W Podlaskiem w związku z trwającym od lata 2021 r. przy granicy z Białorusią kryzysem migracyjnym i wojną hybrydową, nieczynne są wszystkie drogowe polsko-białoruskie przejścia graniczne. Przejście w Połowcach zamknięto jeszcze w pandemii COVID-19, przejście w Kuźnicy nie działa od listopada 2021 r. Zamknięto je, gdy wcześniej doszło tam do ataku ze strony białoruskiej z wykorzystaniem migrantów.

Przejście w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 r., gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta. W Podlaskiem działają jedynie dwa kolejowe przejścia graniczne w Kuźnicy i Siemianówce. Jak poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz, granicę przekraczają tamtędy jedynie pociągi towarowe. SG odprawia załogi tych pociągów, nie ma ruchu osobowego na tych przejściach.

W województwie lubelskim działają obecnie trzy przejścia graniczne z Białorusią: dwa w Terespolu (drogowe dla samochodów osobowych i kolejowe dla pociągów towarowych z odziałem celnym w Małaszewiczach) oraz w Kukurykach, gdzie odprawiane są ciężarówki (z odziałem celnym w Koroszczynie)

