W skrócie W Boże Ciało prognozowane są burze, opady deszczu oraz grad w wielu regionach kraju.

Temperatury wyniosą od 16 do 26 stopni Celsjusza, lokalnie możliwy będzie nawet upał.

Deszczowa i burzowa pogoda może utrzymać się przez cały długi weekend.

Czerwiec zaczyna się niezbyt przyjemnie. Nad Polskę nadciągają burze z ulewami, które w Dzień Dziecka skupią się na wschodniej połowie kraju. Miejscami oprócz deszczu spadnie również drobny grad, do tego powieje mocniejszy wiatr - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na poniedziałku się nie skończy. Bardzo możliwe, że z podobną aurą będziemy się mierzyć również podczas długiego weekendu.

Pogoda na Boże Ciało 2026. Burze nieuniknione

"Coraz więcej wskazuje na to, że tegoroczne Boże Ciało może upłynąć pod znakiem bardzo dynamicznej pogody" - prognozują synoptycy IMGW.

Z wyliczeń na świąteczny dzień wynika, że do naszej części Europy napłynie gorące i wilgotne powietrze, co "może stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi silnych burz i intensywnych opadów" - czytamy w prognozie na 4 czerwca.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto znane powszechnie jako Boże Ciało, wypada w czwartek. Wierni udający się tego dnia na tradycyjne procesje, muszą być przygotowani na wymagające warunki.

Według najnowszych prognoz ten dzień będzie pochmurny niemal wszędzie. W wielu miejscach przelotnie popada deszcz, zaś we wschodniej połowie kraju mogą występować burze, lokalnie niosące grad oraz wiatr dochodzący w porywach do około 60 km/h.

Pogoda na Boże Ciało przyniesie ulewy i burze, głównie we wschodniej połowie kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Mimo niezbyt przyjemnej aury będzie ciepło: od 22 do 26 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie można się spodziewać maksymalnie 16 st. C. Poza burzami wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Boże Ciało będzie ciepłym dniem, choć tam, gdzie przejdzie front atmosferyczny, temperatury będą wyraźnie niższe WXCharts materiał zewnętrzny

Na burzowym i deszczowym Bożym Ciele się nie skończy. Kolejne dni również przyniosą deszcze i wyładowania, możliwe że do końca długiego weekendu.

Spokojnie nie będzie. Do tego możliwy upał

"Najbardziej dynamiczna sytuacja może rozwinąć się między piątkiem a poniedziałkiem" - podkreślają specjaliści z IMGW.

Przez kolejne dni po Bożym Ciele będzie pochmurnie i w wielu miejscach deszczowo i burzowo. W wielu regionach można się spodziewać temperatur przekraczających 25 stopni Celsjusza, a lokalnie możemy zanotować około 30 stopni. Niewykluczone więc, że będziemy mieli do czynienia z upałem.

Będzie ciepło i miejscami gorąco, a jednocześnie wzrośnie wilgotność powietrza i można się spodziewać warunków sprzyjającym rozwojowi burz.

W piątek zagrzmi głównie na wschodzie i północy, choć z czasem, strefa najgorszej pogody rozszerzy się również na centrum i południową część Polski.

Sobota przyniesie pogorszenie pogody: tego dnia na burze trzeba będzie uważać praktycznie w całym kraju, z wyjątkiem terenów na północnym zachodzie.

W sobotę zagrzmieć może w całej Polsce. Lokalnie w trakcie burz trzeba będzie się liczyć z gradobiciem i silnym wiatrem WXCharts materiał zewnętrzny

Burze przyniosą intensywne opady deszczu, gradobicie, a także silniejszy wiatr, którego porywy dojdą do około 60 km/h. Takie zjawiska pozostaną z nami do końca weekendu.

W niedzielę strefa najsilniejszych burz przeniesie się bardziej na południowo-wschodnią część kraju. Miejscami mogą mieć one gwałtowny przebieg, choć przeważnie powinny występować lokalnie i na niezbyt rozległych obszarach.

Do końca długiego weekendu będzie nieprzyjemnie i burzowo, szczególnie we wschodniej Polsce WXCharts materiał zewnętrzny

Cały czas, pomimo niebezpiecznej aury, utrzymają się wysokie temperatury, które również w niedzielę miejscami dojdą do około 25 st. C. Tylko na Wybrzeżu i na terenach podgórskich w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni, w reszcie Polski termometry pokażą co najmniej 20 stopni Celsjusza.

