Środa była bardzo ciepłym i przeważnie spokojnym dniem. Na południu temperatury były najwyższe i w wielu miejscach przekroczyły 20 stopni. Najcieplejszą miejscowością okazała się Bielsko-Biała, gdzie zanotowano 22,5 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czwartek będzie zupełnie inny: zdecydowanie chłodniejszy i przede wszystkim deszczowy.

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Jesień zmienia charakter. "Wyraźne pogorszenie"

Załamanie pogody w czwartek przyniesie pofalowany front atmosferyczny, który przejdzie przez całą Polskę z południowego zachodu na północny wschód, przynosząc ulewy i znaczny spadek temperatury. "Nastąpi wyraźne pogorszenie się warunków atmosferycznych" - podkreśla IMGW w prognozie.

Najwięcej deszczu spadnie w pasie ciągnącym się przez cały kraj, od Pomorza przez centrum po południe, przesuwającym się z zachodniej na wschodnią część Polski. Miejscami suma opadów sięgnie 15-25 litrów wody na metr kwadratowy.

Strefa intensywnych opadów deszczu przesunie się przez całą Polskę z południowego zachodu na północny wschód WXCharts materiał zewnętrzny

Mokro będzie nie tylko na nizinach. Wysoko w górach spadnie jednak nie tylko deszcz - w najwyższych partiach Sudetów i Tatr może też padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

Będzie chłodno: na terenach podgórskich około 9 stopni, zaś w większości regionów do 10 do 13. Najcieplejszym obszarem będzie północny wschód, ale nawet tam nie powinniśmy się spodziewać więcej niż 15 stopni Celsjusza. To o ponad 7 stopni mniej niż w najcieplejszych miejscach dzień wcześniej, więc różnica będzie znaczna.

Wraz z frontem atmosferycznym do Polski w czwartek dotrze zdecydowane ochłodzenie, które odczujemy we wszystkich regionach WXCharts materiał zewnętrzny

Uczucie chłodu może zwiększać mocniejszy wiatr, który na północy może w porywach osiągać do 55 km/h. W pozostałych miejscach na nizinach będzie słaby i umiarkowany. Najmocniej z kolei powieje wysoko w Karpatach i Sudetach, odpowiednio: 65 i 90 km/h.

Pogoda w czwartek będzie zdecydowanie mniej przyjazna niż dzień wcześniej, i to w niemal całej Polsce.

Pogoda bez większych zalet. Czwartek z wymagającymi warunkami

Czwartek będzie pochmurny przez niemal cały czas. Szanse na większe przejaśnienia pojawią się dopiero po południu na zachodzie i tam wówczas warunki staną się obojętne.

Przez praktycznie cały dzień wszędzie warunki będą niekorzystne. Sytuacja nieco poprawi się wieczorem na zachodzie, gdy front atmosferyczny się przesunie IMGW materiał zewnętrzny

W pozostałych miejscach przez cały dzień pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Pogoda nie poprawi się po zmroku. Cały czas będzie pochmurnie i deszczowo, do tego w nocy pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

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