Ostatnie deszczowe i pochmurne dni dają nam przedsmak jesiennej aury, która nieuchronnie zacznie dominować w Polsce. Zanim to jednak nastąpi, doświadczymy jeszcze ostatniego letniego akcentu. Pod koniec tygodnia napłyną do nas masy ciepłego powietrza - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami zrobi się niemal upalnie.

Uderzenie gorąca na sam koniec lata

Obecnie jest dość chłodno i nieprzyjemnie w poniedziałek na zachodzie zrobi się burzowo, a w ciągu dnia nie będzie cieplej niż 22-23 stopnie. Podobna deszczowa i chłodna aura pozostanie z nami przez większość tygodnia. Wszystko zmieni się pod jego koniec, kiedy to rozległy wyż rozgości się w Polsce i przyniesie nie tylko więcej słońca, ale też potężne ocieplenie.

23 września będzie pierwszym dniem kalendarzowej jesieni. Choć ten okres zwykle nie kojarzy się z letnimi temperaturami, w tym roku będzie inaczej. To właśnie na przełomie lata i jesieni do naszego kraju dojdzie prawdziwa fala ciepła.

Zacznie się w piątek, kiedy to temperatury wyraźnie wzrosną i w większości kraju przekroczą 20 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie: do 25 stopni. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, a miejscami wręcz gorące.

W weekend na termometrach zobaczymy takie same wartości jak w środku lata: lokalnie na zachodzie może być nawet 28-29 stopni, a niewykluczone, że lokalnie zanotujemy upał. To wartości wyjątkowe jak na tę porę roku. Fala ciepła utrzyma się przez kolejne dni: do przyszłego wtorku w większości Polski będzie od 24 do 27 stopni. Zdecydowanie ochłodzi się w środę - wówczas nie będzie więcej niż 20-23 st. C.

Do Polski zbliża się fala gorąca, która powinna dotrzeć na przełomie lata i jesieni IMGW materiał zewnętrzny

Wraz z gwałtownym ociepleniem przyjdzie wyraźne uspokojenie w pogodzie. Będzie słonecznie i spokojnie, a w weekend o deszczu będziemy mogli zapomnieć. Warunki na pewien czas będą typowo letnie, mimo że ta pora roku wówczas się skończy. W połowie tygodnia do Polski wkroczy już pełnoprawna, deszczowa jesień. W październiku jednak również pojawi się jeden zdecydowanie cieplejszy tydzień - prognozuje IMGW.

Pogoda długoterminowa. Szykuje się ciepły październik

Jesień na początku zapowiada się na ciepłą, a miejscami również deszczową. W październiku na północnym zachodzie suma opadów będzie wyższa od średniej wieloletniej. W reszcie kraju w tym miesiącu będzie znacznie cieplej niż zwykle.

W najnowszej prognozie długoterminowej na kolejny miesiąc wyróżnia się jego środkowa część. Możliwe, że od 13 do 19 października nadejdzie kolejna fala ciepła. W tym tygodniu średnie temperatury w niemal całej Polsce będą wyższe od średniej od 1,8 do ponad 2 st. C. Miejscami będzie średnio o niemal 2,5 stopnia więcej niż zazwyczaj.

Możliwe, że w połowie października nastąpi wyraźne ocieplenie i temperatury będą średnio wyższe o około 2 stopni IMGW materiał zewnętrzny

Pozostałe tygodnie października powinny być zbliżone do średniej lub nieco cieplejsze, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Do przedstawionej powyżej prognozy trzeba podchodzić ostrożnie, ponieważ pogoda długoterminowa obarczona jest dużym ryzykiem błędu. Pomimo wykorzystywania najnowszej technologii synoptycy są w stanie dokładnie określić prognozę na okres nie dłuższy niż tydzień.

