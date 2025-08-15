W piątek we wszystkich województwach obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia przed upałami. Alerty trzeciego stopnia obowiązują na niektórych obszarach południowego wschodu, drugiego stopnia w centralnej i zachodniej części kraju, a w pozostałych regionach pierwszego stopnia.

Tylko części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego są wolne od ostrzeżeń.

W ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Na północnym zachodzie możliwe opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie termometry wskażą 35 st. C, w centrum około 30 st. C, w pozostałych regionach 26-27 st. C. Wiatr słaby, jedynie podczas burz możliwe są porywy do 65 km/h.

Pogoda. Prognoza na długi weekend

Noc z piątku na sobotę zapowiada się pogodnie, z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W większości kraju temperatury od 16 do 20 st. C, tylko miejscami na południowym wschodzie około 14 st. C.

Na obszarach podgórskich możliwy spadek temperatury do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody. Przelotne opady i burze

W sobotę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie burze.

Maksymalna temperatura wyniesie 32 st. C na południowym wschodzie, w centrum będzie około 29 st. C. Chłodniej nad morzem i w górach - 19 st. C i 23-24 st. C na północnym zachodzie.

Wiatr umiarkowany, podczas burz z porywami do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura 11 st. C na północy i w obszarach podgórskich Sudetów, około 14 st. C w centrum i nad morzem, 17 st. C na południu kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.

Błaszczak w "Gościu Wydarzeń" o podatku cyfrowym: Jeżeli będziemy mieć broń atomową, to możemy wprowadzać Polsat News Polsat News