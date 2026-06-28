W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia II i III stopnia z powodu wysokich temperatur i możliwych burz na terenie całego kraju.

W różnych regionach Polski spodziewane są upały do 42 stopni C, lokalne burze, intensywne opady deszczu, gradobicia i porywy wiatru do 100 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed skutkami upałów, zalecając unikanie słońca, nawadnianie oraz noszenie przewiewnej odzieży.

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W związku z wysokimi temperaturami IMGW wydał w niedzielę kolejne ostrzeżenia. Tym razem ogłoszono alerty II stopnia dla północnej części Polski.

Pozostałe regiony kraju pozostają objęte ostrzeżeniami III stopnia. W niedzielę i poniedziałek będziemy mieli do czynienia z upałem, a ponadto mogą rozwinąć się burze, lokalnie z intensywnymi opadami deszczu oraz silnymi porywami wiatru.

Fala upałów w Polsce. Alerty IMGW II i III stopnia

Alerty drugiego stopnia przed burzami wydano w niedzielę dla części województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 15 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

IMGW przewiduje na tych terenach między innymi możliwość wystąpienia burz, miejscowo o gwałtownym przebiegu. Mogą pojawić się zarówno silne opady deszczu, od 20 do 40 mm, jak i gradobicia. Porywy wiatru w razie burzy osiągną nawet do 100 km/h.

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Do godz. 20 w poniedziałek północna część Polski pozostaje również objęta ostrzeżeniami II stopnia przed upałem. Na termometrach w ciągu dnia wartości mogą osiągać od 30 do 37 stopni C, z kolei w nocy od 19 do 23 stopni C.

Alerty przed upałem, tym razem III stopnia, objęły województwa: podlaskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie oraz część zachodniopomorskiego, podlaskiego i pomorskiego. Temperatura za dnia może dochodzić do 42 stopni C, natomiast w nocy maksymalnie na termometrach zobaczymy 25 stopni C.

Alerty IMGW II i III stopnia IMGW materiał zewnętrzny

Do końca dnia w niedzielę na terenie całego kraju obowiązuje także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - alarmuje RCB.

Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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