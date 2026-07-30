Cała Polska w alertach IMGW. Pogoda załamie się po południu
Piątek przyniesie upalną i burzową aurę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia dla całego kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu i wichury. Lokalnie należy spodziewać się opadów gradu.
W skrócie
- Synoptycy IMGW informują, że w piątek czekają nas burze i wysokie temperatury.
- Najsilniejsze wyładowania wystąpią w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Mazury i Podlasie.
- W najgorętszej części dnia termometry pokażą od 28 do 36 st. C.
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił 17 ostrzeżeń I, II i III stopnia przed upałem i burzami, obejmujących cały kraj.
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W piątek nad większą częścią Polski przejdą gwałtowne burze. Szczególnie niebezpiecznie zrobi się w pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Mazury i Podlasie.
Zanim jednak pojawią się pierwsze nawałnice, w niemal całej Polsce da o sobie znać bardzo wysoka temperatura.
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Prognoza pogody na piątek. Piekielne upały i nawałnice
W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 28 st. C na Pomorzu do około 30-34 st. C na przeważającym obszarze kraju. Upał najbardziej da się we znaki w centrum, gdzie temperatura może wzrosnąć nawet do 36 st. C.
Do załamania pogody dojdzie w późnych godzinach popołudniowych, głównie na północnym wschodzie oraz na zachodzie i południowym zachodzie Polski.
Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu (25-35 mm) oraz wichury osiągające do 80-85 km/h, a na południowym zachodzie lokalnie nawet do 90 km/h.
Miejscami opadom towarzyszyć będzie również grad, którego średnica może przekraczać 5 cm.
Gdzie będzie burza? Cała Polska w alertach IMGW
W związku z prognozami, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał łącznie 17 ostrzeżeń przed burzami i upałami dla całej Polski.
Ostrzeżenia I stopnia przed upałem wydano dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego i będą obowiązywać do godz. 20 w czwartek.
Ostrzeżenia II stopnia dotyczą znacznej większości kraju i będą obowiązywać do godz. 20 w piątek.
Najwyższy, III stopień ostrzeżeń dotyczy części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniej części województwa wielkopolskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 20 w piątek.
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