W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia dla całej Polski ze względu na marznące opady.

Najwyższy poziom alertów obowiązuje na północy i w centrum kraju, gdzie sytuacja określana jest jako szczególnie niebezpieczna.

Prognozy na czwartek przewidują duże zachmurzenie, opady marznącego deszczu oraz lokalne występowanie gołoledzi, zwłaszcza w północnych i centralnych regionach kraju.

Sytuacja pogodowa w Polsce nie przestaje martwić. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek wydał ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia, które obowiązują na terenie całego kraju i sygnalizują o możliwości wystąpienia marznących opadów.

Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna na północy i w centralnej części Polski, gdzie obowiązują ostrzeżenia II stopnia. Sytuacja ta dotyczy powiatów leżących na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz część woj. lubelskiego i dolnośląskiego.

Jednocześnie to właśnie tam alerty będą obowiązywać najdłużej - na ogół do czwartku do godz. 23.

W niektórych powiatach - takich jak m.in. skarżyski, konecki, pajęczański, radomszczański, wieluński, oleśnicki, trzebnicki, wołowski, lubiński, polkowicki, żagański oraz żarski - ostrzeżenia II stopnia przestaną obowiązywać w czwartek o godz. 12, chyba że zostaną przedłużone.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia dla całej Polski, chodzi o marznące opady

Na południu Polski obowiązują alerty I stopnia. Przed marznącymi opadami ostrzeżone zostały województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie i część woj. lubelskiego i dolnośląskiego.

Alerty przed marznącymi opadami dla tych regionów wygasną w czwartek o godz. 9, jeżeli nie zostaną przedłużone.

Z uwagi na to, że sytuacja pogodowa w naszym kraju jest dynamiczna, IMGW może aktualizować ostrzeżenia.

Zima zaatakowała, w czwartek będzie ślisko. Nowa prognoza pogody

Czwartek to kolejny dzień, kiedy zimowa aura nie odpuszcza. Przewidywane jest duże zachmurzenie, z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 7 st. C miejscami na południu.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, powodujący zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże, na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju lokalnie marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Na południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 m.

Temperatura minimalna w północnej części kraju od -5 st. C do -2 st. C, na pozostałym obszarze od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

