W skrócie W weekend obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które mogą sięgać prawie 40 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a nocą do 25 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty II i III stopnia dla całej Polski.

Alert wystosowało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju.

Alert II stopnia obowiązuje dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, znacznej części zachodniopomorskiego, a także północy podlaskiego. Tam temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 do 34 stopni C, a w niedzielę od 34 do 37 stopni C. W nocy termometry wskażą od 19 do 23 stopni C.

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Fala upałów w Polsce. Obowiązują alerty

Ostrzeżenie II stopnia wydano również dla południa woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tam temperatura maksymalna w sobotę i niedzielę wyniesie od 30 do 33 stopni C, a w poniedziałek od 31 do 36 stopni C. W nocy termometry wskażą na tych terenach od 17 do 22 stopni C.

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Mapa Polski na czerwono. RCB alarmuje

Alert III stopnia przed upałem obejmuje województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie, a także znaczne części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Na obszarze objętym ostrzeżeniem III stopnia temperatura w sobotę wyniesie od 33 do 35 stopni C, a w niedzielę i poniedziałek od 35 do 39 stopni C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 25 stopni C.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 10 i potrwają do poniedziałku do godz. 20.

W związku z upałami alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obowiązuje on na obszarze całego kraju w sobotę oraz w niedzielę.

"Uwaga! Jutro i pojutrze (27/28.06) prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - brzmi komunikat RCB.

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