Nie trzeba obawiać się „bestii ze wschodu”

Antycyklon przyniesie mroźne i chłodne powietrze ze wschodu. Z tego powodu trzeba przygotować się na mróz, zarówno podczas dnia, jak i nocy. Jakie temperatury przyniesie tzw. bestia ze wschodu? Ma się to prezentować następująco:

w centrum i we wschodniej części kraju temperatura spadnie do ok. -12°C,

na nizinach może być jeszcze zimniej. Temperatura ma spaść poniżej -15°C. W górach mróz będzie prawdopodobnie bardziej odczuwalny;

szumnie nazwanej "bestii ze wschodu" nie muszą obawiać się mieszkańcy zachodnich krańców Polski.

Luty 2023 roku minie pod znakiem licznych kontrastów pomiędzy zachodnią a wschodnią częścią kraju. W pierwszym przypadku temperatury będą mogły utrzymać się nawet na poziomie +4°C. Z kolei w drugim spadną nawet do pułapu -18°C. Wspomniane temperatury i różnice mogą utrzymać się przez ok. 10 pierwszych dni lutego. Nie trzeba się jednak obawiać "bestii ze wschodu". Zapowiedzi, że przyniesie ze sobą ochłodzenie nawet do -25°C nie mają pokrycia w obecnych przewidywaniach meteorologów.

