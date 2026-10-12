W skrócie Mateusz Ritter, były żołnierz WOT, został zatrzymany podczas transmisji, a czynności prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

WOT poinformowały, że Ritter został zwolniony ze służby z powodu naruszenia dyscypliny wojskowej i rozpowszechniania materiałów bez zgody.

Wobec Rittera prowadzone są postępowania prokuratorskie, a media podały nieoficjalnie, że może zostać skierowany na obserwację psychiatryczną.

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Do zatrzymania Mateusza Rittera, byłego plutonowego 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, doszło w poniedziałek podczas transmisji prowadzonej w mediach społecznościowych.

Jak przekazała podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, główne czynności wobec mężczyzny prowadziŻandarmeria Wojskowa. Szczegółowe okoliczności zatrzymania nie zostały dotąd oficjalnie wyjaśnione.

Mateusz Ritter zatrzymany. WOT wyjaśniają powody zwolnienia ze służby

W wydanym po zatrzymaniu komunikacie Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały, że Ritter został zwolniony z terytorialnej służby wojskowej 14 sierpnia 2026 roku.

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Według WOT decyzję podjęto w związku z naruszeniami dyscypliny wojskowej. Wśród wskazanych powodów znalazło się nielegalne nagrywanie terenu jednostki wojskowej i rozpowszechnianie wizerunków żołnierzy bez ich wiedzy i zgody.

WOT zarzuciły mu także wykorzystywanie umundurowania, oznaczeń wojskowych oraz nazwy jednostki do prowadzenia indywidualnej działalności medialnej. Zastrzeżenia dotyczyły również wulgarnej formy publikowanych materiałów, która zdaniem wojska nie odpowiadała postawie wymaganej od żołnierza.

Mimo zakończenia służby Ritter miał nadal przedstawiać się publicznie jako plutonowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Konflikt w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Sprawa byłego żołnierza od miesięcy wzbudzała zainteresowanie w mediach społecznościowych. Ritter publikował materiały dotyczące konfliktu z przełożonymi, wymieniał nazwiska oficerów oraz podoficerów, a także podważał ich kompetencje.

Twierdził przy tym, że występuje w obronie innych żołnierzy i zamierza ujawnić nieprawidłowości, do których miało dochodzić w brygadzie. Jego zarzuty wobec dowództwa nie zostały potwierdzone w przytoczonych materiałach.

Jak informuje Radio Poznań, w połowie sierpnia były plutonowy usłyszał zarzuty dotyczące kilku przestępstw, w tym pomówienia dowódcy brygady. Z komunikatu WOT wynika ponadto, że wobec Rittera toczy się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu, 13. Dział do spraw Wojskowych.

Portal Defence24 podał nieoficjalnie, że mężczyzna ma zostać skierowany na obserwację psychiatryczną. Informacja ta nie została jednak potwierdzona przez organy prowadzące postępowanie.



