W skrócie Jacek Czaputowicz skomentował deklaracje Karola Nawrockiego i Donalda Tuska, dotyczące polskich ambicji nuklearnych.

Czaputowicz wyraził krytykę wobec dążeń do uzyskania autonomicznych zdolności nuklearnych ze względu na możliwy negatywny odbiór przez USA.

Były szef polskiej dyplomacji wskazał brak praktycznego przygotowania Polski do posiadania broni jądrowej.

W artykule przypomniano o ograniczeniach wynikających z porozumienia NATO-Rosja, dotyczących rozmieszczania broni nuklearnej.

Karol Nawrocki skrytykował propozycję Emmanuela Macrona dotyczącą współpracy nuklearnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent i premier niemal jednym głosem mówili, że Polska chce posiadać autonomiczne zdolności nuklearne.

Z kolei obecny szef rządu widzi na to szansę w ramach ścisłej współpracy z Francją. Stosowną propozycję, dotyczącą zwiększenia głowic, wystosował prezydent Emmanuel Macron.

Czaputowicz nie szczędził słów krytyki. Dostało się Nawrockiemu i Tuskowi

"Dążenia do stworzenia autonomicznych zdolności nuklearnych mogą być odbierane albo jako utrata zaufania do odstraszania ze strony USA, co byłoby złym sygnałem wobec Amerykanów, albo mogą też stanowić próbę zerwania więzów zależności i wybicia się na samodzielność" - pisze Czaputowicz.

Były szef polskiej dyplomacji powątpiewa w gotowość Waszyngtonu do przyznania Polsce prawa do posiadania infrastruktury nuklearnej.

Wskazuje przede wszystkim na sąsiedztwo Rosji, z którą administracja USA - jego zdaniem - chce w przyszłości zawiązać ściślejszą współpracę gospodarczą.

Posiadanie autonomicznych zdolności nuklearnych przez Polskę byłoby nie w smak także dużym sąsiadom naszego kraju - Niemcom i Ukrainie.

"Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nasi sąsiedzi poparliby nasze starania o broń nuklearną w taki sam sposób, jak my byśmy poparli ich starania" - pisze Jacek Czaputowicz.

Głowice jądrowe w Polsce? Jacek Czaputowicz przypomina o umowie NATO - Rosja

Były szef polskiej dyplomacji uważa, że deklaracja prezydenta i premiera nie mają żadnego poparcia w praktycznych działaniach.

"Zgłaszamy ambicje nuklearne w sytuacji, gdy nie mamy ani wiedzy, ani cywilnej energetyki atomowej, ani złóż uranu, ani odpadów potrzebnych do ekstrakcji plutonu. Czy próby naszych ładunków jądrowych planujemy przeprowadzić w kopalni soli w Wieliczce?" - pyta retorycznie Czaputowicz.

Były minister określa działania prezydenta i premiera mianem "nuklearnej szarży", która Polsce nie przyniesie niczego dobrego i "zaszkodzi rozwojowi cywilnej energetyki jądrowej".

"Skoro bowiem zapowiadamy, że chcemy obchodzić postanowienia Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zakazuje wytwarzania i poszukiwania pomocy w produkcji broni nuklearnej, niejako zmuszamy innych, by nam w tym przeszkadzali" - czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

Czaputowicz zwrócił uwagę, że ewentualną szansą na uzyskanie przez Polskę dostępu do bronią jądrową jest inicjatywa NATO Nuclear Sharing. Warszawa zabiegała w Waszyngtonie o zawiązanie współpracy w tym zakresie.

Powodzenie tej operacji jest jednak praktycznie niemożliwe. Zgodę na taki ruch musiałyby wyrazić wszystkie państwa Sojuszu. Górę mogłaby wziąć retoryka, aby nie prowokować Rosji.

Były szef polskiej dyplomacji przypomina, że "porozumienie NATO-Rosja stanowi, że sojusz nie planuje 'rozmieszczać i składować broni nuklearnej na terytorium nowych państw członkowskich'".

Nawrocki krytykuje Macrona. "Tego typu ruchy wyglądają zupełnie niepoważnie"

Warto zauważyć, że w przywołanym wyżej wywiadzie Karola Nawrockiego dla Polsat News prezydent odrzucił inicjatywę Emmanuela Macrona, dotyczącą rozwoju współpracy nuklearnej z bliskimi sojusznikami.

- Muszę szczerze powiedzieć, że tego typu, często nerwowe ruchy ze strony prezydenta, którego serdecznie pozdrawiam, prezydenta Macrona, który za rok przestanie być prezydentem z przyczyn obiektywnych, (...) wyglądają zupełnie niepoważnie - podkreślił.

"Propozycja prezydenta Macrona może budzić też wątpliwości dotyczące trwałości zobowiązań. Wybory prezydenckie już w przyszłym roku, a liderujące w sondażach Zjednoczenie Narodowe jest sceptyczne zarówno wobec NATO, jak i wobec zaangażowania Francji za granicą, nie mówiąc już o pełnym zrozumienia stanowisku wobec Rosji" - pisze Jacek Czaputowicz.

"SAFE musi zostać podpisany". Szef MSWiA o spotkaniu z prezydentem Polsat News Polsat News