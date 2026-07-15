Były szef KRRiT usłyszał zarzuty. Prokuratura potwierdza

Jak ustalili dziennikarze Polsat News w prokuraturze, Maciej Ś. usłyszał zarzuty i został zwolniony we wtorek około godziny 23.

Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Dalsze informacje w tej sprawie prokuratura przekaże na specjalnej konferencji prasowej, około godziny 10.

Wobec drugiego z zatrzymanych, Cezarego J., także zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Informacje o zakończeniu jego przesłuchania we wtorek wieczorem przekazał prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.

Maciej Ś. usłyszał zarzuty. Nowe informacje

"Zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnił wydanie wobec ww. podejrzanych zarzutów popełnienia - wspólnie i w porozumieniu - przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków" - przekazano w komunikacie opublikowanym przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie.

Jak poinformowano, zarzuty mają związek z kampanią "Sprawiedliwe Sądy", która jest "w swej treści i przeznaczeniu sprzeczna z celami statutowymi Fundacji, czym wyrządzono Fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 428 542,74 zł".

"Jednocześnie - wbrew przepisom ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych - przekazano na rzecz partii politycznych 'Prawo i Sprawiedliwość' oraz 'Solidarna Polska' wartości niepieniężne wycenione na ww. kwotę w postaci usług marketingu politycznego" - dodano.

Maciej Ś. i Cezary J. nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Maciej Ś. zatrzymany przez CBA. Chodzi o sprawę PFN

O zatrzymaniu Macieja Ś. poinformował we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." - napisał na X.

Jak wskazał Dobrzyński, zatrzymania dokonane zostały w ramach śledztwa dotyczącego "nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej 'Sprawiedliwe sądy'".

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych dodał, że działania te doprowadziły fundację do strat w wysokości nie mniejszej niż 8,4 mln zł.

Głos w sprawie zabrał także Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Jak stwierdził, zatrzymani na polecenie prokuratury mężczyźni "uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię 'Sprawiedliwe Sądy', polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego".

Sprawa Polskiej Fundacji Narodowej. Śledztwo prokuratury

Polska Fundacja Narodowa została powołana w 2016 roku z inicjatywy kilkunastu spółek Skarbu Państwa. Jej celem miało być promowanie Polski oraz polskiej gospodarki za granicą, a w ten sposób umacnianie jej wizerunku.

Kampania "Sprawiedliwe sądy" miała z kolei miała przedstawiać cele i szczegóły reformy sądownictwa w Polsce. Zoorganizowano ją w 2017 roku, natomiast za środki przekazu służyły billboardy i strony internetowe.

W jej ramach na ulicach polskich miast ustawiono billboardy z hasłami: "Niech zostanie tak jak było. Czy na pewno tego chcesz?". "Tak jest: sędziowie o sobie 'nadzwyczajna kasta'. Tak będzie: sędziowie, jak wszyscy obywatele - gdy łamią prawo, ponoszą odpowiedzialność". Uruchomiono też strony internetowe m.in. na temat założeń reformy wymiaru sprawiedliwości.

Opozycja zarzucała PFN finansowanie ze środków publicznych przekazu sprzyjającego PiS. Śledztwo w tej sprawie ruszyło w 2024 roku.





''Wydarzenia'': CBA zatrzymało byłego prezesa i wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej Polsat News