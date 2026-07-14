Były szef KRRiT Maciej Świrski zatrzymany przez CBA

O zatrzymaniu Macieja Świrskiego jako pierwsza informowała telewizja wPolsce24, powołując się na informacje pochodzące od jego żony Haliny Świrskiej.

Komunikat w sprawie wystosował w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński. "Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." - napisał.

Maciej Świrski zatrzymany. Poranna akcja CBA

Jak wskazał Dobrzyński, zatrzymania dokonane zostały w ramach śledztwa dotyczącego "nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej 'Sprawiedliwe sądy'".

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych dodał, że działania te doprowadziły fundację do strat w wysokości nie mniejszej niż 8,4 mln zł.

Agenci CBA prowadzą zabezpieczenia i przeszukania. Po ich zakończeniu obaj zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Wkrótce więcej informacji.





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