Były szef KRRiT Maciej Świrski zatrzymany przez CBA

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Były szef KRRiT Maciej Świrski został zatrzymany przez CBA. Doniesienia potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej 'Sprawiedliwe sądy'" - przekazał.

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PilneINTERIA.PL

O zatrzymaniu Macieja Świrskiego jako pierwsza informowała telewizja wPolsce24, powołując się na informacje pochodzące od jego żony Haliny Świrskiej.

Komunikat w sprawie wystosował w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński. "Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." - napisał.

Maciej Świrski zatrzymany. Poranna akcja CBA

Jak wskazał Dobrzyński, zatrzymania dokonane zostały w ramach śledztwa dotyczącego "nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej 'Sprawiedliwe sądy'".

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych dodał, że działania te doprowadziły fundację do strat w wysokości nie mniejszej niż 8,4 mln zł.

Agenci CBA prowadzą zabezpieczenia i przeszukania. Po ich zakończeniu obaj zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Wkrótce więcej informacji.


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