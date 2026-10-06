W skrócie Bogdan Święczkowski powołał płk. Andrzeja Stróżnego na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa Trybunału Konstytucyjnego tydzień po tym, jak Stróżny usłyszał zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień na szkodę interesu publicznego.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zgłosiło do prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Andrzeja Stróżnego, dotyczącego wykorzystywania środków i lokali CBA do celów innych niż służbowe.

Na skutek przedstawienia zarzutów dwóm urzędnikom Trybunału Konstytucyjnego Prokuratura Krajowa zawiesiła ich w czynnościach, a Bogdan Święczkowski zatrudnił Beatę Białowąs i Andrzeja Stróżnego.

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Trybunał Konstytucyjny poinformował o zatrudnieniu na stanowisko doradcy prezesa do spraw bezpieczeństwa byłego szefa CBA płk. Andrzeja Stróżnego w poniedziałek. Komunikat w tej sprawie pojawił się m.in. na platformie X.

Oprócz Stróżnego zatrudniona została również Beata Białowąs, która przejęła obowiązki dyrektora Kancelarii TK. Było to pokłosie decyzji personalnych podjętych przez Bogdana Święczkowskiego. Miały one związek z zawieszeniem przez Prokuraturę Krajową dwojga urzędników TK, którym przedstawiono zarzuty.

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Stróżny wcześniej usłyszał zarzuty. O sprawie informował Dobrzyński

Decyzja prezesa TK zbiegła się w czasie z informacjami przekazanymi przez Jacka Dobrzyńskiego. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował 29 września, że Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Andrzeja Stróżnego.

Dobrzyński wyjaśnił wówczas, że chodzi o przekroczenie uprawnień na "szkodę interesu publicznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej".

"Audyt przeprowadzony w tej służbie na początku 2024 roku jasno wykazał, że na potrzeby Andrzeja Stróżnego ze środków finansowych CBA zakupiono w Warszawie lokal mieszkalny za kwotę 1,255 mln złotych" - pisał Dobrzyński w mediach społecznościowych.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych ujawnił, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w tej sprawie śledztwo. "Prokurator - po przesłuchaniu 40 świadków - nie miał żadnych wątpliwości, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa" - wskazywał.

"Wczoraj prokurator ogłosił byłemu szefowi CBA zarzuty z art. 231 par. 2 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk w związku z wykorzystywaniem w latach 2020-2023, do celów innych niż służbowe, dwóch lokali konspiracyjnych CBA" - podkreślał.

Jacek Dobrzyński zaznaczał przy tym, że "prokuratorskie zarzuty dotyczą wykorzystywania wbrew prawu mieszkania operacyjnego, a to jest już poważna sprawa". Dodajmy, że sam Stróżny nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

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Trybunał Konstytucyjny. Prokuratura postawiła zarzuty dwojgu pracownikom

Przypomnijmy, że pod koniec września Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty dwojgu urzędnikom Trybunału Konstytucyjnego i zawiesiła ich w czynnościach służbowych. Chodzi o dyrektorkę Kancelarii TK Zofię H. oraz komendanta Straży Trybunalskiej Piotra P. To w związku z tą sprawą prezes TK Bogdan Święczkowski podjął decyzje o zatrudnieniu Białowąs i Stróżnego.

Sprawa związana jest z komunikatem Prokuratury Krajowej z 23 września. Prokurator z zespołu zajmującego się zapobieganiem negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych z udziałem KRS po 2017 roku przedstawił Zofii H. i Piotrowi P. zarzuty, a następnie przesłuchał ich w charakterze podejrzanych.

Postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, co miało skutkować działaniem na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego sędziów TK.

Śledczy badają również zarzuty dotyczące złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych czterech sędziów, którym - według prokuratury - nie zapewniono odpowiednich warunków pracy i wynagrodzenia, nie przydzielano spraw oraz nie dopełniono formalności związanych z ich zatrudnieniem.

Prokuratura wskazała, że w sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków i dokumenty. Przeanalizowano także przepisy regulujące organizację i funkcjonowanie TK oraz kompetencje osób pełniących w nim funkcje.



