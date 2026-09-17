Były szef BBN wskazuje trzy elementy nacisku na Rosję. W tym arsenał jądrowy

Łukasz Rogojsz

Łukasz Rogojsz

Wypowiedzi ekspertagen. Stanisław Koziej, Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

- Nie ma mowy o przypadku. Częstotliwość tych incydentów w ostatnim czasie jest celowa - o rosyjskiej eskalacji wobec Polski mówi w rozmowie z Interią gen. Stanisław Koziej. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje, co NATO i Zachód powinny zrobić, żeby powstrzymać Rosję. Jedną z trzech opcji jest postawienie na silne odstraszanie nuklearne.

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Amerykańskie stałe bazy wojskowe w Polsce byłyby mocną odpowiedzią Stanów Zjednoczonych na rosyjską eskalację wobec NATO.
Władimir Putin i Donald Trump za kulisami rozmówGAVRIIL GRIGOROVAFP

Łukasz Rogojsz, Interia: Trzeci incydent z udziałem rosyjskiego drona w odstępie kilku dni. Dodatkowo w dniu 17 września, czyli sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Trudno zakładać, że to przypadek.

Gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: - Nie ma mowy o przypadku. Częstotliwość tych incydentów w ostatnim czasie jest celowa. Rosja działa w sposób świadomy.

- Albo wysyła drony czy rakiety bezpośrednio na terytorium państw NATO, w tym na terytorium Polski, albo decyduje się na wysoki poziom ryzyka, licząc się z tym, że te rakiety bądź drony mogą spaść na terytorium krajów NATO.

- To element świadomej rosyjskiej strategii - maksymalizacja presji i agresji hybrydowej, przybliżania jej coraz bardziej do progu otwartej wojny, do progu art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Rosji ciągle chodzi o badanie i testowanie procedur oraz zdolności państw NATO? Czy może jest to już czysta eskalacja i sprawdzanie, jak daleko mogą się posunąć?

- Nie, to już nie jest żadne badanie ani testowanie, aczkolwiek badanie i testowanie może być efektem ubocznym rosyjskich działań. To są normalne i precyzyjnie zaplanowane operacje agresji hybrydowej, które Rosja konsekwentnie realizuje.

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Jak długo będziemy jeszcze mówić, że jest to właśnie w granicach działań hybrydowych? W ostatnich dniach premier Donald Tusk, ale też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i jego zastępcy mówili o wzmożonych kontaktach z Amerykanami i ich ostrzeżeniach przed rosyjską eskalacją. Nadchodzące miesiące mają być jeszcze trudniejsze.

- W prawie międzynarodowym agresja zbrojna to użycie otwartej, jawnej siły zbrojnej przeciwko drugiemu państwu. Zgodnie z art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego dopóki Rosjanie z rozwiniętymi sztandarami, czyli zupełnie jawnie i oficjalnie, nie zaatakują naszego terytorium bądź terytorium innego kraju NATO, to próg działań hybrydowych nie zostanie przekroczony.

- Natomiast Rosja coraz bardziej zbliża się do progu art. 5. NATO. Nie tylko formą, treścią i intensywnością tych ataków, ale także sposobem informacyjnego ustosunkowywania się do nich.

Co ma pan na myśli?

- Proszę zwrócić uwagę na interesującą tendencję: jeszcze kilka miesięcy temu Rosja zaprzeczała, że podejmuje jakiekolwiek wrogie działania, Kreml zapewniał, że to nie ich drony i nie ich rakiety. Wypierali się, jak mogli, maskowali i tuszowali tego typu incydenty.

- Od jakiegoś czasu Rosja już niczemu nie zaprzecza. To milczenie Rosji w zakresie komunikowania i sygnalizowania swojej strategii wobec Zachodu jest bardzo wymowne. Można by powiedzieć, że jest bardzo głośne.

Jak Zachód powinien to odczytywać?

- Jako rosyjską próbę zwiększenia wpływu na zachodnią opinię publiczną. Społeczeństwa zachodnie już dzisiaj są przekonane, że Rosja stoi za tymi aktami agresji i że robi to z premedytacją. W związku z tym, ryzyko wojny między NATO a Rosją rośnie. W rozumieniu Rosji jest to dla niej wielki plus, bo im większe ryzyko konfliktu zbrojnego między Rosją a NATO, tym większa siła rosyjskiego szantażu.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku z dokumentami, gestykulując jedną ręką podczas rozmowy.
Przywódca Rosji Władimir PutinAlexander KazakovAFP

Co państwa NATO mogą w tej sytuacji zrobić, żeby skalę tych prowokacji, tych aktów agresji zmniejszyć? Możemy zrobić coś więcej niż po prostu być przygotowanymi?

- Oczywiście, że mamy pole manewru i powinniśmy z niego korzystać. Rozpocząłbym od wymiaru informacyjnego, od wojny informacyjnej, o której przed chwilą mówiliśmy. Nie możemy biernie jak baranki słuchać tego, co Rosja mówi o zagrożeniu dla naszego bezpieczeństwa. Tych wszystkich gróźb ze strony Dmitrija Miedwiediewa, Siergieja Ławrowa czy Dmitrija Pieskowa, że Rosja zniszczyłaby Polskę w kilka dni albo że użyłaby arsenału jądrowego. Nie możemy być bierni w obszarze wojny informacyjnej.

Jak konkretnie mielibyśmy na to odpowiedzieć?

- Musimy odpowiadać Rosji podobną presją i podobnymi komunikatami. Bardzo dobrze zrobił to w ostatnich dniach szef MSZ Radosław Sikorski. Chodzi właśnie o tego typu działania. W podobnym stylu powinni zachowywać się wszyscy przywódcy europejscy i wszystkie postacie aktywne w sferze informacyjnej.

Może to zagęszczenie prowokacji i aktów agresji ze strony Rosji jest właśnie odpowiedzią na niedawne słowa ministra Sikorskiego?

- Nie, to są dwie niezależne kwestie. Rosyjska presja informacyjna, żeby straszyć nas, Zachód, jest faktem. I będzie mieć miejsce niezależnie od tego, co będziemy robić. Rzecz w tym, że musimy umieć na to odpowiedzieć i konsekwentnie to robić. Też powinniśmy straszyć rosyjskie społeczeństwo i uświadamiać je, jakie będą skutki awanturniczej polityki ich władz.

To element świadomej rosyjskiej strategii - maksymalizacja presji i agresji hybrydowej, przybliżania jej coraz bardziej do progu otwartej wojny, do progu art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego
gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Pytanie, czy do nich takie straszenie ze strony Zachodu w ogóle dotrze. A jeśli dotrze, to czy ich obejdzie.

- Na pewno dociera słabiej niż do mieszkańców państw zachodnich, bo wiemy, jaką kontrolę nad przestrzenią informacyjną w Rosji ma reżim Władimira Putina. Ale dociera. Jest internet, ludzie korzystają z niego też poza kontrolą służb.

- Nie możemy zakładać, że skoro dociera słabiej, to możemy nic nie robić. Musimy być aktywniejsi i agresywniejsi w wojnie informacyjnej z Rosją. Straszyć i tłamsić ich tak, jak oni próbują straszyć i tłamsić nas.

- Druga sprawa to działania kinetyczne. Od dawna powtarzam, że powinniśmy domagać się w NATO ustanowienia strefy obrony powietrznej wzdłuż granicy NATO z Ukrainą. Dzięki temu moglibyśmy zestrzeliwać rosyjskie drony i rakiety z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim naruszą naszą przestrzeń powietrzną.

Czyli już na terytorium Ukrainy.

- Dokładnie. Z całą pewnością powinniśmy podjąć takie działania jako NATO i to jak najszybciej.

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Wszystkie rosyjskie akty agresji z ostatnich dni odbywają się w kontekście coraz intensywniejszych rozmów polsko-amerykańskich na temat stałych amerykańskich baz w Polsce. Jakiej odpowiedzi na najnowsze działania Rosji spodziewa się pan ze strony Amerykanów?

- Na szczęście Amerykanie się nie wystraszyli. Jak widać, mimo wielu obaw - zwłaszcza co do retoryki prezydenta Donalda Trumpa, jego wypowiedzi czy różnych decyzji - Stany Zjednoczone postanowiły pozostać w Europie, choć w trochę innej formie niż dotychczas. Waszyngton uznał, że Sojusz Północnoatlantycki jest jednak ważny także dla nich.

- To nie jest tak, że Ameryka tylko świadczy jakieś usługi na rzecz Europy. NATO może być Stanom Zjednoczonym potrzebne w ich ewentualnej konfrontacji z Chinami dla zabezpieczenia różnego rodzaju wsparcia.

- Obecność amerykańska w Polsce, zwłaszcza stałe bazy na naszym terytorium, to pozytywny sygnał, który wzmacnia wiarygodność oraz siłę odstraszania NATO. A te były w ostatnim czasie, w ostatnich latach nadszarpnięte przez działania administracji Trumpa, więc Rosjanie mogli wierzyć, że NATO jest w kryzysie i zmierza w stronę rozpadu, a Amerykanie niebawem wycofają się z Europy. Tymczasem otrzymują jasny sygnał, że Amerykanie nie tylko w Europie zostaną, ale też że wzmocnią swoją obecność tuż przy granicy z Rosją.

- Jest też jeszcze jedna, arcyważna kwestia w kontekście powstrzymywania działań Rosji.

To znaczy?

- Odstraszanie nuklearne na poziomie taktycznej broni jądrowej. Tutaj Rosja ma ogromną przewagę nad NATO i wykorzystuje ją do szantażowania Zachodu. Jako Polska, ale też szerzej jako europejska część NATO, powinniśmy domagać się od Amerykanów decyzji o rozszerzeniu programu tzw. nuclear sharing i przyjęciu do niego nas oraz innych państw naszego regionu.

- Powiem nawet więcej: żeby zniwelować przewagę Kremla w tym obszarze i skuteczność rosyjskiego szantażu atomowego, konieczne jest zwiększenie arsenału taktycznej broni atomowej w Europie.

Starszy mężczyzna w garniturze i krawacie, stojący na tle flag w barwach biało-czerwonej oraz granatowej z białymi symbolami.
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław KoziejWojciech OlkusnikEast News

Ma pan na myśli jakieś konkretne rozwiązanie?

- Tak. Chociażby rozmieszczenie w Europie amerykańskich lądowych systemów rakietowych zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych, odpowiedników rosyjskich Iskanderów. Tylko wtedy NATO będzie w stanie zrównoważyć rosyjską przewagę na tym polu.

Wrócę jeszcze do stałych amerykańskich baz w Polsce. Rosyjska eskalacja w ostatnich dniach przybliża nas do tego czy nas od tego oddala?

- Jestem przeciwnikiem gdybania i zgadywania. Amerykanie mają czas do końca roku na zakończenie swojego przeglądu strategicznego obecności i zaangażowania w Europie. Mamy więc dwa możliwe scenariusze.

- Pierwszy: twarda polityka wobec Rosji i zdecydowana odpowiedź na rosyjską eskalację, a to gwarantowałoby ustanowienie stałych baz na terytorium Polski.

- Drugi: polityka niedrażnienia Rosji i niepogarszania relacji amerykańsko-rosyjskich, żeby realizować politykę prezydenta Trumpa, wówczas stałych baz w Polsce raczej nie będzie.

Który z tych scenariuszy wydaje się panu bardziej prawdopodobny?

- Oczywistym jest, że chciałbym, żeby był to scenariusz pierwszy. Także z punktu widzenia strategicznego byłby to dla Stanów Zjednoczonych wskazany krok. Dlatego mam nadzieję, że głos profesjonalnych elit w Pentagonie i Departamencie Stanu zwycięży i te bazy powstaną. Myślę, że są na to większe szanse niż na scenariusz negatywny, ale także na ten drugi musimy być gotowi.

Rozmawiał Łukasz Rogojsz

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