"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie" - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej

Mikołaj Pawlak był typowany do roli sędziego już dużo wcześniej. Krajowa Rada Sądownictwa wnioskowała w tej sprawie do prezydenta w 2018 r., jednak raptem miesiąc później Pawlak objął funkcję Rzecznika Praw Dziecka, co wykluczyło potencjalną nominację.