W skrócie Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński poinformował, że otrzymał decyzję o odwołaniu wydaną przez Ministra Sprawiedliwości i zapowiedział jej zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Michał Sopiński uważa decyzję o swoim odwołaniu za bezprawną, powołując się na naruszenie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz złamanie zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości jako przyczynę odwołania wskazało nieprawidłowości przy nadawaniu stopnia doktora, aktywność partyjno-polityczną rektora oraz problemy przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

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Na profilu Michała Sopińskiego w serwisie X pojawiło się zdjęcie otwartej koperty z emblematem Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak wynika z pieczątki, nadana została 17 września. Widnieje też na niej odręczny podpis: "Odebrałem 21.09.2026".

"Ale co to oznacza? Otóż, skoro tę bezprawną decyzję odebrałem w dniu 21 września, to od dziś p.o. Rektora-Komendanta powinien być najstarszy senator dr Zbigniew Nowacki, prof. AWS. Zaś wszystkie wcześniejsze działania Pana Cudaka są bezprawne" - napisał były rektor.

Sprawa AWS. Były rektor Michał Sopiński odebrał decyzję

Decyzję o swoim odwołaniu Michał Sopiński także określił mianem "bezprawnej". Przekonywał, że wydana została z naruszeniem ustawy o szkolnictwie wyższym i złamaniem zabezpieczenia dokonanego przez Trybunał Konstytucyjny, otwiera się w nowym oknie.

Jak wskazał były rektor, przesyłkę otrzymał po 11 dniach od "siłowego przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości". "Oto standardy państwa prawa pod rządami koalicji 13 grudnia" - stwierdził.

Sopiński zadeklarował też, że zamierza zaskarżyć decyzję ministra sprawiedliwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu AWS. Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało rektora

Decyzja o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wydana została 9 września. Jak wskazano w wydanym przez MS komunikacie, nie przysługuje od niej odwołanie ani kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postanowienie argumentowano stwierdzonymi nieprawidłowościami w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, aktywnością partyjno-polityczną rektora stojącą w sprzeczności z zasadą apolityczności Służby Więziennej, otwiera się w nowym oknie, której AWS jest jednostką organizacyjną oraz nieprawidłowościami przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Pełniącym obowiązki Rektora-Komendanta mianowano prof. AWS dr hab. Sławomira Cudaka. Decyzja wywołała protesty polityków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie przez kilka dni demonstrowali przed budynkiem uczelni, a nawet blokowali jej pracownikom wykonywanie obowiązków.

Manifestacje wciąż trwają natomiast przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie zbierają się osoby związane ze środowiskami Gazety Polskiej. Uczestnicy bronią siedziby przed rzekomą próbą jej przejęcia przez obecne władze.



