W skrócie Były prezes TK Jerzy Stępień ocenił, że nocna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego jest "niedopuszczalną manifestacją siły".

Do Trybunału wpłynęły wnioski prokuratury o uchylenie immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, co skutkuje przerwą w ich czynnościach służbowych.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wezwał do przywrócenia porządku oraz opuszczenia siedziby TK przez obecne tam osoby.

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"Wszystko, co mogę w tej sytuacji powiedzieć, to tyle, że prezydent - jako reprezentant władzy wykonawczej - nie ma prawa wejść w nocy do siedziby TK. Z jego strony jest to manifestacja siły, która nie może być zaakceptowana" - napisał były prezes TK dr Jerzy Stępień w mediach społecznościowych.

Jerzy Stępień o sytuacji w TK. "Prezydent nie ma prawa"

Wyjaśnił, że wniosek do TK o uchylenie immunitetu Bogdanowi Świeczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu musi być rozpoznany w ciągu 30 dni.

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"Jest oczywiste, że wyżej wymienieni nie mogą brać udziału w jego rozpoznaniu - mogą jedynie złożyć w tej sprawie wyjaśnienia. W tej sytuacji przejęcie kierownictwa przez sędziego o najdłuższym stażu, czyli sędzię Annę Korwin-Piotrowską, jest w świetle ustaw o TK i ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym w pełni uzasadnione" - stwierdził.

Zaznaczył, że wszystkie decyzje konieczne dla rozwiązania tej sytuacji leżą w rękach samych sędziów TK i nikt nie powinien wywierać na nich presji. "Ważą się w tej chwili losy nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim demokracji w Polsce i praworządności" - zakończył.

Jerzy Stępień był w latach 1999-2008 sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a w okresie 2006-2008 był jego prezesem.

Trybunał Konstytucyjny. Eskalacja sporu na linii rząd - prezydent

W piątek wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o "zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych" prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.

Jak przekazał na konferencji prasowej Waldemar Żurek, do TK trafiły prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego. Obowiązki prezesa przejęła Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia o najdłuższym stażu. Przekazała, że razem z sześciorgiem sędziów wybranych do TK przez Sejm obecnej kadencji, przebywa w siedzibie TK.

W związku z wydarzeniami w Trybunale swoją piątkową podróż do Senegalu przerwał prezydent Karol Nawrocki, który wrócił wieczorem do Polski. Najpierw odbył konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz Bogdanem Święczkowskim, a przed pierwszą w nocy pojawił się w TK.

Towarzyszyli mu Kapiński i Sochański oraz szef BBN Bartosz Grodecki i kierujący kancelarią prezydenta Zbigniew Bogucki.

Przed godz. 5 oświadczenie prezydenta przed Trybunałem odczytał szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Prezydent wezwał "do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd".



