Była premier nie kryje także oburzenia słowami Donalda Tuska dotyczącymi programu 500 plus. Tusk wyliczył, że gdy PiS wprowadził ten program, to do rodzin trafiało 16 mld zł, a w 2024 roku z tytułu 800 plus trafiło 62 mld zł. Zarzucił też PiS i Jarosławowi Kaczyńskiemu, że zgłaszając pomysł waloryzacji 500 plus do 800 plus w połowie 2023 roku, nie zrobił tego od razu, tylko zaplanował zwiększenie kwoty od stycznia 2024.

- Oni powiedzieli, że należy to zrobić. A kto to zrobił? Kto tak zorganizował pracę państwa, że było to możliwe? Nasz rząd. 62 mld zł kontra 16 mld zł, gdy PiS ten program zaczynał - mówił Tusk.