W skrócie Piotr Fogler, były poseł Platformy Obywatelskiej, ogłosił symboliczne odesłanie Złotego Krzyża Zasługi prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w proteście przeciwko odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Fogler zaznaczył, że jego gest ma jedynie charakter symboliczny i nie zamierza fizycznie oddawać odznaczenia.

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Zełenskiemu spotkała się z krytyką rządu i gestami protestu ze strony przedstawicieli Polski i Ukrainy.

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"Symbolicznie odsyłam moje odznaczenie temu rezydentowi, w geście protestu wobec głupiej decyzji o odebraniu orderu Prezydentowi Ukrainy, walczącej Ukrainy! Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał, bo go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich" - stwierdził w sobotę Piotr Fogler za pośrednictwem Facebooka.

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W niedzielę były poseł postanowił ponownie zabrać głos w sprawie. Stwierdził, że jego decyzja spotkała się z dużą krytyką, dlatego chciałby ją wyjaśnić.

"Szanuję prezydenta Kwaśniewskiego (za Jego prezydenturę) i jego decyzję o przyznaniu mi tego zaszczytnego wyróżnienia, jakie otrzymałem w 2005 roku! To nie jest umniejszanie, jak niektórzy piszą, rangi polskich odznaczeń, ani brak szacunku do tamtych decyzji, to jest protest teraz i dziś" - napisał Fogler.

Były poseł Piotr Fogler "symbolicznie" oddaje odznaczenie

Jak dodał, jego gest był jedynie symboliczny. "Nie odesłałem 'fizycznie' swojego odznaczenia temu panu, którego nie uważam za Prezydenta mojego kraju, którego sprawowanie urzędu jest koszmarnym nieporozumieniem i hańbą dla Polski i Polaków" - dodał.

Jednocześnie były poseł zaznaczył również, że wraz z innymi odznaczonymi polskimi orderami rozważa podjęcie próby "naprawienia tego, co zepsuł" Karol Nawrocki. "Jest kilka pomysłów, np. zbiorowe przekazanie 'naszych' odznaczeń Prezydentowi Ukrainy" - poinformował.

Piotr Fogler został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 7 czerwca 2005 roku. Pełnił on wówczas funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Swoje odznaczenie Fogler otrzymał za wybitne zasługi w działalności samorządowej.

Spór o odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu

W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem decyzji, było nadanie przez ukraińskiego prezydenta im. "Bohaterów UPA" jednemu z oddziałów wojskowych.

W sobotę Zełenski przekazał, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu Order. Jednocześnie wzbudził duże kontrowersje tym, że zrobił to za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Na znak protestu swoje odznaczenia zdecydowali się oddać również były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Proszenko - a także szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kyryłło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Decyzja Karola Nawrockiego spotkała się z krytyką ze strony rządu. Premier Donald Tusk stwierdził, że brnięcie w konflikt to "strategiczny błąd", który "cieszy Putina". "W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie" - stwierdził.





Czarzasty w ''Śniadaniu Rymanowskiego'' o decyzji Nawrockiego ws. orderu dla Zełenskiego: Nie będę stawał w tej kwestii po żadnej ze stron Polsat News