Były poseł Jacek Żalek zatrzymany przez CBA. "Sprawiedliwość zwycięża"

W skrócie Były poseł Jacek Żalek został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a zatrzymanie potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W sprawie przyznawania środków z NCBiR oskarżono 33 osoby o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenie prawie 5 mln zł, a część postępowania przekazano Prokuraturze Europejskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o zatrzymaniu Jacka Żalka przekazało jako pierwsze Radio Zet. Doniesienia te potwierdził następnie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Dzieje się. Jacek Ż. zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)" - napisał na platformie X.

"Dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracują dla bezpieczeństwa naszego kraju i obywateli. Sprawiedliwość zawsze zwycięża" - dodał minister.

Były poseł Jacek Żalek zatrzymany przez CBA

W 2020 r. został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W marcu 2023 roku podał się jednak do dymisji w związku z aferą związaną z przyznawaniem pieniędzy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W styczniu Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o skierowaniu do warszawskiego Sądu Okręgowego aktu oskarżenia przeciwko 33 osobom, które miały brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzaniu z NCBiR środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oskarżeni wyłudzili z NCBiR-u niemal 5 mln zł, a usiłowali wyłudzić niemal 43 mln zł. Część śledztwa zostało również przekazane Prokuraturze Europejskiej.

Grupa zawierała umowy inwestycyjne i grantowe za pośrednictwem funduszy Scitech Fund z programu "Inteligentny Rozwój 2014-2020 - BRIDGE ALFA" i konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe".





"Polityczny WF": Lepper miał rację. Przypominamy słynne słowa INTERIA.PL - materiały wideo