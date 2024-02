Były minister rolnictwa o Ukrainie: Państwo skorumpowane do cna

Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że Ukraina jest "państwem skorumpowanym do cna". Podczas debaty na temat rolnictwa w Kanale Zero tłumaczył, na czym polega działanie tam systemu oligarchicznego. "Nie wspierają budżetu ukraińskiego i to oni zarabiają, a nie społeczeństwo" - stwierdził tłumacząc, że wiele firm jest zarejestrowanych w rajach podatkowych. Z kolei obecny wiceszef resortu Michał Kołodziajczak powiedział, że "dziś ten krzyk rolników na ulicy, który ja też podnosiłem, naprawdę bardzo dobrze słychać".