Jak podał w ubiegłym tygodniu brytyjski portal "Isle of Man Today", doszło do aresztowania byłego duchownego Sławomira A . Polskie władze oskarżyły mężczyznę o 25 napaści seksualnych na 5 dziewcząt w wieku poniżej 16 lat i wystawiły za nim czerwoną notę Interpolu .

"Na mocy udzielonych przez Dykasterię Nauki Wiary uprawnień dekretem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy - przyjętym przez Sławomira A. i uprawomocnionym w dniu 18 czerwca 2019 r. - został on wydalony ze stanu duchownego . Powodem takiej decyzji nie były zarzuty, które aktualnie opisywane są w mediach, gdyż te nie zostały zgłoszone do diecezji " - poinformował.

Brytyjski portal "Isle of Man Today" poinformował, że S ławomir A. został aresztowany 16 czerwca br. , gdy pracował w restauracji w Douglas, w stolicy wyspy Man. Miał on przebywać w mieście od jakiegoś czasu. W trakcie ostatniego przesłuchania mężczyzna n ie wyraził zgody na ekstradycję i został tymczasowo aresztowany .

Natomiast jak ustaliła "Wirtualna Polska" we wtorek przeprowadzono kolejne przesłuchanie. Tamtejsze władze postanowiły przedłużyć areszt Sławomirowi A. do 11 sierpnia , a pełne przesłuchanie ekstradycyjne zaplanowano na 18 grudnia 2025 r.

"Isle of Man Today" zwrócił uwagę, że nie jest jasne, kiedy i w jaki sposób Sławomir A. dotarł do Wielkiej Brytanii, a następnie na wyspę Man, która ma własny system imigracyjny dostosowany do systemu obowiązującego w kraju.