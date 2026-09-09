W skrócie Artur Chodziński, były agent CBA, wystawiał faktury czeskiej spółce Przemysława Krala na sumę przekraczającą pół miliona złotych, a w zamian przekazał mu wrażliwe dane dziennikarza i informował o wpływie na urzędnika powiązanego z prezydentem Karolem Nawrockim - informuje Wirtualna Polska.

Według ustaleń współpraca Chodzińskiego i Krala obejmowała analizę akt sądowych, udostępnianie wrażliwych informacji dotyczących dziennikarzy oraz pośredniczenie w kontaktach z politykami i instytucjami państwowymi.

Chodziński przekazywał Kralowi zapewnienia o kontaktach na Węgrzech, informując o możliwej inwestycji przez oligarchę związanym z Viktorem Orbánem, jednak plan ten nie doszedł do skutku i upadek rządu Orbána zbiegł się z upadkiem Zondacrypto.

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Artur Chodziński i Przemysław Kral mieli poznać się za pośrednictwem Cezarego Gmyza, dziennikarza Telewizji Republika. Jak ujawnia Wirtualna Polska, były agent CBA wystawił spółce Krala pierwszą fakturę 30 czerwca 2025 roku. Miała widnieć na niej kwota 7 tys. euro. "Następne faktury co miesiąc aż do marca 2026 r. wystawiał już na 15 tys. euro. W sumie na ponad pół miliona w przeliczeniu na złotówki" - czytamy.

Jak przekonują Szymon Jadczak i Michał Fuja, 31 lipca, podczas spotkania Chodziński "potwierdził co do szczegółu wcześniejsze ustalenia: nawiązywanie relacji z politykami PiS, przygotowywanie raportów dotyczących dziennikarzy itp.". Następnie miał zacząć zmieniać wersję, twierdząc przy tym:

"Moje wynagrodzenie nie było wynagrodzeniem za organizowanie kontaktów politycznych, pośrednictwo w uzyskiwaniu decyzji instytucji państwowych ani jakiekolwiek 'załatwianie' spraw Przemysława Krala przy pomocy takich kontaktów".

Sprawa Zondacrypto. Media: Kral płacił byłemu agentowi CBA za raport z danymi wrażliwymi

Dziennikarze przekonują, że - oprócz analizy akt sądowych, na której miała polegać współpraca Chodzińskiego i Krala - były agent zajmował się "rozpracowywaniem dziennikarzy i osób, które mogły im pomagać".

"Z zachowanej korespondencji wynika, że w pewnym momencie Chodziński wysyła Kralowi plik o nazwie FUJSUSZ" - czytamy w publikacji. "FUJ" - miała odnosić się do Michała Fui i zawierać dane wrażliwe dziennikarza TVN24, w tym adres domowy i listę bliskich znajomych.

"SUSZ to Suszek. Druga część dokumentu dotyczy bowiem Nicole Suszek, siostry Sylwestra Suszka, twórcy BitBay, z którego wyrosła Zondacrypto, zaginionego w 2022 r. Jej zdjęcie, adres e-mail i inne wrażliwe dane" - czytamy.

Co do drugiej części raportu, Chodziński przekazał dziennikarzom: "Potwierdzam, że na zlecenie Przemysława Krala przygotowałem taką analizę". Jeśli chodzi o fragment dotyczący Michała Fui, były agent CBA zasłaniał się niepamięcią co do jego poszczególnych elementów, zapewniając przy tym, że nie pozyskiwał i nie przekazywał żadnych danych "uzyskanych poprzez nieuprawniony dostęp".

Mimo zaprzeczeń Chodzińskiego, WP twierdzi, że następnie przeszedł on do kontaktowania Krala z politykami. Najpierw miało dojść do skontaktowania za pośrednictwem Chodzińskiego Przemysława Krala ze Zbigniewem Ziobrą. Wcześniej były agent miał brać udział w zaaranżowaniu spotkania posła Michała Moskala z Przemysławem Kralem na Ibizie.

WP przytacza również korespondencję, z której ma wynikać, że Chodziński przedstawiał się jako osoba mająca wpływy w różnych instytucjach państwowych. W wiadomościach do Krala miał sugerować, że jest w stanie docierać do ważnych urzędników, a nawet oddziaływać na podejmowane przez nich decyzje. Jednym z przykładów było zapewnianie, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Afera Zondacrypto. Żurek o zabezpieczonych taśmach. Wiadomo, czego mogły dotyczyć

Dziennikarze ustalili także o jakich nagraniach mógł przed tygodniem mówić prokurator generalny Waldemar Żurek, zapewniając, że "w sprawie zabezpieczono taśmy". Zdaniem autorów mogła być mowa o nagranych rozmowach funkcjonariuszy ABW z przedstawicielami Zondacrypto.

"I to z tymi taśmami oraz dołączonymi do nich skargami Krala na działalność ABW Artur Chodziński miał pójść w marcu 2026 r. do BBN. A potem miał tam jeszcze interweniować po publikacji dziennikarzy Wirtualnej Polski i Money.pl o faktycznym bankructwie Zondacrypto" - czytamy.

Dziennikarze opisują również, jak Chodziński przekonywał Krala, że pracuje nad doprowadzeniem do spotkania z Przemysławem Czarnkiem. Sam były minister zapewnił jednak autorów, że nie zna ani Krala, ani Chodzińskiego oraz nie otrzymywał od byłego agenta "żadnych propozycji świadczeń, współpracy, wsparcia lub zaproszeń".

Zondacrypto miała trafić w ręce Węgrów. "Układy z ludźmi Orbana"

"Artur Chodziński zapewniał prezesa giełdy, że ma na Węgrzech układ z ludźmi Viktora Orbana i że premier Węgier zobligował się zainwestować w Zondacrypto" - ujawnili również dziennikarze, powołując się na osoby, które pracowały wtedy przy Kralu.

Jak doprecyzowano, inwestycja miała zostać zawarta przez oligarchę, właściciela jednego z węgierskich banków. Ostatecznie plan się nie powiódł, a Jadczak i Fuja zwracają uwagę, że upadek rządu Viktora Orbana zbiega się czasowo z upadkiem Zondacrypto.

Artur Chodziński odpowiada na publikację. "Kłamstwo, które jednoznacznie obalają dokumenty"

Na publikację zareagował w środę rano sam Artur Chodziński. W opublikowanym na platformie X wpisie przekonywał, że jeden z autorów artykułu, Szymon Jadczak, przez wiele miesięcy próbował nakłonić go na bycie jego informatorem.

"Nie wystarczyły mu zwykłe, ogólne konsultacje przez telefon na temat różnych działań służb. Po jakimś czasie zaczął mnie nakłaniać do popełniania przestępstw - przyniesienia jakichś materiałów z Pegasusa lub ze skrzynek mailowych zabezpieczonych w sprawie Polnordu. Nigdy takich materiałów nie dostał, bo nigdy ich nie miałem. Nie zapomniał mi tego" - pisze Chodziński.

Były agent CBA podkreślił, że dziennikarz nagrywał ich rozmowy mimo jego sprzeciwu, a teraz "próbuje je nielegalnie wykorzystywać".

"W ostatnich tygodniach przysłał mi kilkadziesiąt oficjalnych pytań, opartych na fragmentach wyjaśnień osoby podejrzanej o zlecenie zabójstwa Sylwestra Suszka oraz na sfabrykowanych, fałszywych fragmentach jakichś screenshotów rzekomych wiadomości z komunikatorów. Na wszystkie pytania uzyskał oficjalną odpowiedź, ale gdy zgodnie z prawem prasowym zażądałem autoryzacji moich wypowiedzi, odpowiedział, że nie ma ochoty na spełnianie moich zachcianek" - relacjonuje Chodziński.

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W dalszej części wpisu Chodziński zaznacza, że nigdy nie rozmawiał z Przemysławem Czarnkiem i nie uzgadniał z nim żadnego spotkania.

"Przedstawiona w publikacji teza, że moje wynagrodzenie było zapłatą za 'wpływy', to kłamstwo, które jednoznacznie obalają dokumenty - dowody wykonywanej przeze mnie, udokumentowanej pracy analitycznej i OSINT" - czytamy dalej.

"Przyjdzie czas na ujawnienie całej prawdy o takim dziennikarstwie i o kontaktach Szymona Jadczaka z prokuratorem odsuniętym od śledztwa. Na razie jednak, z uwagi na trwające postępowanie i wykonywane w nim przez prokuraturę czynności, nie będę obecnie prowadził za pośrednictwem mediów równoległego postępowania dowodowego" - stwierdził były agent CBA, dodając, że pozostaje w kontakcie z organami prowadzącymi śledztwo i przekaże im "pełną wiedzę oraz posiadane materiały".

"Każdemu radzę tylko zastanowić się bardzo dokładnie przed jakimkolwiek kontaktem z tym człowiekiem" - skwitował.



