Noc była mroźna niemal wszędzie. Tylko miejscami na południu oraz nad morzem temperatury były dodatnie - w reszcie kraju zanotowaliśmy przymrozki. Najzimniej było w Terespolu: -4 stopnie Celsjusza - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poranek także był mroźny, zwłaszcza w Łodzi, gdzie o godz. 7:00 było -3,4 st. C. Teraz nastanie chłodny dzień.

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Pogoda spokojna, ale chłodna. Poranek pełen mgieł

Pogoda w Polsce za sprawą wyżu Klaus będzie spokojna, ale w dużej części Polski trzeba jeszcze uważać na poranne mgły. Z tego powodu "widzialność w pierwszej połowie dnia może spaść nawet do 100 metrów" - ostrzega IMGW.

Mgły powinny ustąpić przed południem i reszta czwartku upłynie pod znakiem łagodnej, słonecznej aury. W czwartek na niebie nie będzie już ciemnych chmur i nigdzie nie powinno padać.

Pomimo dużej ilości słońca będzie dość chłodno, przeważnie od 6 stopni na południu do 11 st. C na krańcach północnych. Przez cały dzień zimno będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie nie należy się spodziewać więcej niż 4 stopnie.

W czwartek najcieplej będzie w północnej Polsce, jednak nawet tam nie będzie więcej niż 11 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Ponieważ wiatr będzie słaby, nie obniży temperatury odczuwalnej. Tylko na północnym wschodzie i północy możliwe będą nieco silniejsze podmuchy, ale nie powinny one sprawiać większych problemów.

Podobnie jak w środę, teraz również trzeba się liczyć z tym, że pod koniec dnia znowu pojawią się silne mgły i do wielu miejsc wrócą przymrozki. Możliwe jednak, że tym razem nie będzie aż tak zimno, jak ostatnio.

Znowu zimno, ale nie aż tak. Przymrozki złagodnieją

Noc z czwartku na piątek będzie wymagająca, przede wszystkim ze względu na powrót gęstych mgieł, zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum. W wielu rejonach ze względu na mgły widzialność może spadać do 100 metrów. Lokalnie na południu mgły mogą osadzać szadź.

Przymrozki mogą być nieco łagodniejsze od tych z poprzedniej nocy i na południu kraju mogą sięgnąć -2 stopni. W większości kraju tym razem powinno być od zera do 3 stopni na plusie.

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