Położona w sercu Beskidu Wyspowego Laskowa słynie z turystyki oraz wielopokoleniowej tradycji uprawy i suszenia śliwek. Choć od warszawskiego Sejmu dzieli ją ponad 350 kilometrów, na politycznej mapie Polski zajmuje miejsce szczególne. Miejscowość uważana jest za jeden z bastionów Prawa i Sprawiedliwości.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego uzyskało tu 81,75 proc. poparcia, a cztery lata później 68,97 proc. Odwiedziliśmy Laskową z pytaniami o rozłam na prawicy. Chcieliśmy sprawdzić, czy wydarzenia, o których głośno w mediach, budzą jakiekolwiek emocje wśród tutejszych wyborców.

Zarzewiem obecnego konfliktu na prawicy stało się powołanie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus i założenie nowego klubu poselskiego w parlamencie, w którym miejsce znalazło 40 posłów i senator, wszyscy związani dotychczas z Prawem i Sprawiedliwością.

Bastion PiS. To ludzie mówią o rozłamie

- Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o władzę i pieniądze. Proszę pana, mam wrażenie, że my tym politykom jesteśmy potrzebni tylko wtedy, gdy trzeba iść zagłosować - mówi Witold, którego spotykam w centrum miejscowości, niedaleko kwiaciarni.

Zanim zaczynamy właściwą rozmowę, pokazuję mu wydrukowane logo nowego stowarzyszenia.

- Z niczym mi się to nie kojarzy - przyznaje. O samym rozłamie mówi niewiele, bo "przecież i tak nie ma na to wpływu". Chętniej przechodzi do realiów dnia codziennego: - Jedzenie coraz droższe, paliwo też, a pieniędzy w portfelu nie przybywa.

Laskowa Dawid Serafin INTERIA.PL

Zanim się rozstaniemy, pokazuję mu jeszcze dwa zdjęcia: Ryszarda Terleckiego i Andrzeja Guta-Mostowego. Obaj startowali z tutejszego okręgu wyborczego. Na tego pierwszego w Laskowej zagłosowało w ostatnich wyborach blisko 30 proc. wyborców PiS, na drugiego - niespełna 2 proc. Dziś obaj dołączyli do stowarzyszenia Morawieckiego.

- To Terlecki też tam idzie? Myślałem, że on jest przyjacielem Kaczyńskiego - dziwi się Witold.

Dla Marty, którą spotykamy na przystanku autobusowym w stronę Krakowa, rozłam jest czymś abstrakcyjnym. - Głosowałam na PiS, ale tu wszyscy głosujemy na prawicę - tłumaczy. - Dla mnie te ich spory są niezrozumiałe, skoro ktoś startował z takiej, a takiej partii to powinien w niej zostać - mówi.

- A gdyby wybory do Sejmu odbyły się teraz, to na kogo oddałaby pani głos? - pytam.

- Ani na PiS, ani na Morawieckiego. Jestem nimi rozczarowana, kłócą się między sobą, a ludzi nie słuchają. Teraz to na Konfederację bym zagłosowała. Jest tam dużo młodych, lepiej rozumieją obecne czasy - ocenia.

Pokazuje jej te same zdjęcia co Witoldowi. Nie rozpoznaje ani Terleckiego, ani Guta-Mostowego.

Ważniejszy festiwal niż polityka

Bartosz o rozłamie nie ma nic do powiedzenia. - Tutaj nikt polityką u nas nie żyje. W ten weekend mamy festiwal śliwki i to jest wydarzenie, którym żyją mieszkańcy - mówi.

Jego słowa potwierdza Stanisław, starszy mężczyzna o siwych włosach, którego spotykam niedaleko miejscowego kościoła.

- Festiwal to dla nas bardzo ważna sprawa i jedno z najważniejszych wydarzeń w Beskidzie. Niech pan zostanie na weekend! Nasze panie przygotują mnóstwo potraw i wypieków na bazie śliwek, które będzie można skosztować. Nie pożałuje pan - przekonuje.

Baner reklamujący festiwal Dawid Serafin INTERIA.PL

Stanisław o rozłamie słyszał w telewizji. Nie wnika jednak w to, kto ma rację, ale swoje zdanie ma. - Ten Morawiecki to premierem został tylko dzięki Kaczyńskiemu, powinien być mu wdzięczny. Gdyby nie prezes, to Morawiecki byłby nikim w polityce - mówi.

- A gdyby miał pan dać jedną radę Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, to jaka by ona była? - pytam.

- Żeby siedli przy stole i porozmawiali jak mężczyźni - mówi po chwili zastanowienia.

Michał, młody mężczyzna, którego też spotykam niedaleko kościoła żadnej rady dla polityków nie ma. O zamieszaniu na prawicy słyszał niewiele. - Ja na Konfederację będę głosować. PiS to partia dla moich dziadków, ale to inne pokolenie jest.

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