Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem byłym dyrektorom Lasów Państwowych za przekroczenie uprawnień poprzez fikcyjne zatrudnienie Dariusza Mateckiego.

Prokuratura Krajowa przekazała na platformie X, że akt oskarżenia został skierowany w piątek do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Dotyczy on Michała C., Józefa K. i Andrzeja Sz. - byłych dyrektorów Lasów Państwowych, oskarżonych - jak podano - "o przekroczenie uprawnień poprzez fikcyjne zatrudnienie Dariusza Mateckiego w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie".