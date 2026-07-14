W skrócie Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J. i Maciej Ś., zostali doprowadzeni do prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym wyrządzenia fundacji wielomilionowej szkody.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie prowadzi postępowanie dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu kampanii PFN "Sprawiedliwe sądy" w 2017 roku.

Polska Fundacja Narodowa została utworzona w 2016 roku przez spółki Skarbu Państwa, a celem jej działalności była promocja Polski i jej gospodarki za granicą.

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O decyzjach śledczych poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Jak wyjaśnił, Cezary J. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, po czym opuścił prokuraturę. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Kampania "Sprawiedliwe sądy". Prokuratura prowadzi śledztwo

Nie ujawniono treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej zarzucanych czynów. Decyzja o utajnieniu tych informacji jest motywowana dobrem śledztwa. Jednocześnie prokuratura prowadzi czynności procesowe z drugim zatrzymanym w tej sprawie, Maciejem Ś.

- Nie jestem w stanie przewidzieć, ile one (czynności - red) będą trwały, czy się zakończą dzisiaj, czy jutro. W związku z tym to jest ostatnia informacja w tej formie dziś. Jak tylko czynności się zakończą, niezależnie od tego, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, opublikujemy komunikat na naszej stronie internetowej - wyjaśnił prok. Rybczak.

Prokurator sprecyzował, że na wykonanie czynności wobec zatrzymanego śledczy mają 48 godzin, choć starają się ten czas skrócić. Dopytywany, co będzie, jeśli przesłuchania nie uda się zakończyć przed nocą, Rybczak poinformował, że zgodnie z procedurą Maciej Ś. trafi do izby zatrzymań. - Ale czy tak będzie to wyglądało w tym przypadku, nie jestem w stanie osądzić - dodał.

Sprawa Polskiej Fundacji Narodowej. Siemoniak: Szkody moralne są nie do oszacowania

Wcześniej o zatrzymaniu Macieja Ś. i Cezarego J. poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak wskazał, akcję przeprowadzili agenci CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

"Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej 'Sprawiedliwe sądy', czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł" - wyjaśnił Dobrzyński.

Komunikat przekazał także sam minister Tomasz Siemoniak, twierdząc, że kampania "Sprawiedliwe sądy" polegała "przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego".

"Ta kampania odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy. Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone!" - podkreślił.

Czym jest Polska Fundacja Narodowa?

Polska Fundacja Narodowa została powołana w 2016 roku z inicjatywy kilkunastu spółek Skarbu Państwa. Celem było promowanie Polski oraz polskiej gospodarki za granicą, a w ten sposób umacnianie jej wizerunku.

Kampania "Sprawiedliwe sądy" miała z kolei miała przedstawiać cele i szczegóły reformy sądownictwa w Polsce. Organizowano ją w 2017 roku, natomiast za środki przekazu służyły billboardy i strony internetowe. Opozycja zarzucała PFN finansowanie ze środków publicznych przekazu sprzyjającego PiS.





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