Premier Donald Tusk opublikował na platformie X nagranie, w którym krytykuje działania prezydenta Karola Nawrockiego.

Donald Tusk opublikował nagranie. Uderza w prezydenta Karola Nawrockiego

Szef rządu stwierdził, że weta wychodząca z Pałacu Prezydenckiego stało się "metodą". - To strategia szkodzenia takim czasami podstawowym interesom państwa, byleby zaszkodzić rządowi i byleby budować pozycję prezydenta absolutnie w niezgodzie z tym, co mówi konstytucja. Bo stosowanie tego weta to jest próba uzyskania władzy, która nie przynależy prezydentowi zgodnie z konstytucją - ocenił Tusk.

Jak przekonywał w nagraniu premier, skoro prezydent nie może rządzić to "postanowił tak wykorzystać konstytucję i tak sprawować władzę jednak żeby wszyscy odczuli dość boleśnie te jego aspiracje, ambicje, bo przecież mówimy nie tylko o wetach".

Zdaniem Tuska sprzeciw Nawrockiego dotyczył "dość oczywistych ustaw". - Wiecie, niektórzy się zastanawiali, dlaczego prezydent w ogóle, dlaczego mu przychodzi do głowy zawetowanie ustawy, która miała usprawnić i udoskonalić transport lokalny, czyli zagwarantować ludziom możliwość przemieszczania się autobusami, autokarami tam, gdzie nie ma połączenia kolejowego. No chyba taka rzecz oczywista - stwierdził i dodał, że "wszyscy to obiecaliśmy Polakom, że każdy będzie mógł się przemieszczać możliwie szybko, sprawnie i w możliwie komfortowych warunkach, a on to zawetował".

"Zniszczyć wszystko, co ma pozytywny wydźwięk dla Polaków"

Dalej szef rządu postanowił dokonać oceny, tego czym kieruje się głowa państwa wetując ustawy. - Tym powodem jest zniszczyć wszystko, co ma pozytywny wydźwięk dla Polaków - stwierdził Tusk.

Podał kolejne przykłady zawetowanych projektów m.in. dotyczący zwieńczenia spraw rozwodowych w urzędach stanu cywilnego oraz inne kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

- Czekamy latami czasami na rozstrzygnięcie sądowe w różnych kwestiach i chcielibyśmy, żeby tych spraw, które można rozwiązywać gdzie indziej, było coraz więcej, gdzie indziej, a niekoniecznie w sądach. I on to zawetował. Pamiętacie? Nawet zawetował dość oczywistą ustawę, która ograniczała władzę w stosowaniu takim bezmyślnym aresztu tymczasowego - mówił premier.

Stwierdził, że prezydent sprzeciwiając się "ustawie, która dotyczyła która ograniczała władzę w stosowaniu takim bezmyślnym aresztu tymczasowego" naraził się nawet "środowiskom kibolskim". - Dlaczego podjął takie ryzyko? Bo to jest strategia szkodzić, blokować, zatrzymywać, paraliżować nie tylko rząd, bo przecież to nie te ustawy nie służą rządowi, ale Polskę i blokować też polskie interesy - mówił.

"Twarde i jednoznaczne" opinie premiera

Tusk przypomniał hasło Nawrockiego, które brzmi: "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". - Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć "Po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw. Albo interesom gospodarczym". Na pewno nie polskim - ocenił.

Premier uzasadniał swoje "twarde i jednoznaczne" opinie na temat działań głowy państwa. - Bo zauważyliśmy pozytywną aktywność prezydenta Nawrockiego, kiedy chodzi o interesy jakiejś czy konkretnej firmy, czy konkretnej branży - przekonywał.

- Ostatnio nawet ruszył z pomysłem, żeby w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, każdy mógł kupić broń. Ja nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to przyniosłoby konsekwencje. Ale zastanawia mnie, dlaczego prezydent jest gotów blokować tak dużo ustaw, w tym ustaw, które miały zagwarantować, myśmy znaleźli na szczęście sposób, jak to ominąć, ale jego intencją było zablokować 180 mld zł na armię i na przemysł zbrojeniowy - mówił.