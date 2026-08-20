Była wiceprezydent Warszawy mówi o kulisach dymisji. Wspomina rozmowę z Trzaskowskim

W skrócie Aldona Machnowska-Góra podała się do dymisji po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i nie czuje się odpowiedzialna za sytuację.

Była wiceprezydent Warszawy twierdzi, że została niejako kozłem ofiarnym i uważa, że o jej dymisji zdecydowano przed zakończeniem kontroli.

Machnowska-Góra ujawniła, że o wysokich zarobkach lekarzy dowiedziała się z mediów, a rada nadzorcza nie zajmowała się pensjami ani sprawami kadrowymi.

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Była wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra udzieliła wywiadu Onetowi, w którym ujawniła kulisy odejścia ze stołecznego Ratusza. Mimo że sama złożyła dymisję z pełnionej funkcji to odbiera okoliczności jako wymuszone.

Jak przekazała, na krótko przed konferencją, na której wraz z wiceprezydent Renatą Kaznowską ogłosiły podanie się do dymisji, Rafał Trzaskowski zaprosił ją do gabinetu i stwierdził, że "należy podjąć jakieś decyzje i wziąć odpowiedzialność".

- Powiedziałam, że złożę dymisję. Poza tym to jest decyzja prezydenta, czy kończy współpracę z kimś, czy nie. Przyznam, że się nie spodziewałam. Powiedziałam, że nie jestem winna sytuacji w Południowym. Odpowiedział: "Aldona, miałaś pecha, że byłaś w radzie nadzorczej" - wspomina Machnowska-Góra.

Szpital Południowy. Aldona Machnowska-Góra o dymisji

W wywiadzie dla Onetu była wiceprezydent Warszawy zaznacza też, że ma poczucie, że nie jest winna, a to, co się stało, "jest niesprawiedliwe, ale sytuacja tego wymagała".

- W ostatnich tygodniach wiele razy myślałam o tym, czy rzeczywiście w tej radzie nadzorczej nie powinno się jednak inaczej zadziałać, przechadzać się po korytarzach, po prosektorium, sprawdzać, pytać. Być może to, co mówię, przeczytają ci, którzy są w radach nadzorczych, być może to ich skłoni do refleksji - mówi.

Aldona Machnowska-Góra podkreśla, że - w jej ocenie - z dymisjami powinno się poczekać do uzyskania wyników kontroli. Wspomniała też, że trochę jest "kozą ofiarną".

Była ona członkinią rady nadzorczej Szpitala Południowego przez 10 miesięcy i zarabiała z tego tytułu 3500 zł netto.

Machnowska-Góra o "kumulacja nieprawidłowości" w Szpitalu Południowym

Aldona Machnowska-Góra, odnosząc się do afery wokół placówki medycznej, zaznaczyła też w rozmowie z portalem, że rada nadzorcza nie kontroluje pensji lekarzy oraz nie zajmuje się sprawami kadrowymi.

Podkreśliła też, że w Szpitalu Południowym "mieliśmy do czynienia z kumulacją nieprawidłowości". - Lekarze korzystali z tego, że mogą obchodzić niedoskonałości systemu. Mogli z nich skorzystać, wyciągając kasę publiczną. Ale to nie znaczy, że tak było tylko w tym szpitalu - stwierdza.

Jednocześnie wymieniła, że rada miała zadanie informować na temat bieżącej sytuacji finansowej, wykonania planu gospodarczego, kontraktu z NFZ, czy opiniować zaciągnięcie zobowiązań powyżej pewnej kwoty.

Aldona Machnowska-Góra stwierdziła w wywiadzie, iż byli świadomi, że jest presja w kwestii zarobków lekarzy. - Wiedzieliśmy, że jest presja, że brakuje lekarzy, że są specjalizacje, które są bardziej pożądane, więc trzeba zapłacić więcej (...) - dodała.

Afera wokół Szpitala Południowego. Machnowska-Góra o zarobkach Kacprzyka dowiedziała się z mediów

Była wiceprezydent Warszawy wspomina też, że na posiedzeniach rady nadzorczej "wszystko wyglądało naprawdę dobrze". Jak ujawniła, kiedy z mediów dowiedziała się o zarobkach Dawida Kacprzyka, była w szoku.

- Mam zgodę na to, że dużo może zarabiać wybitna osoba, profesor z dorobkiem. Nie można wtedy żałować pieniędzy. Natomiast młody lekarz bez specjalizacji - nie jestem w stanie zrozumieć, jak mogło dojść do takiej patologii - ocenia.

O Szpitalu Południowym zrobiło się głośno, kiedy w połowie czerwca portal Zero.pl opublikował materiał dotyczący nieprawidłowości w placówce oraz czasu pracy i wynagrodzenia ówczesnego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka.

W późniejszych tygodniach media zaczęły ujawniać także nieprawidłowości dotyczące działającego tam prosektorium. Kontrole w Szpitalu Południowym przeprowadziły NIK, MSZ oraz NFZ.



