Była wiceminister odchodzi z Polski 2050. "Nie odnajduję się"
"Rezygnuję z członkostwa w Polski 2050 Szymona Hołowni" - ogłosiła Anna Radwan-Röhrenschef, była wiceminister w resorcie dyplomacji. Wcześniej o rezygnacji z członkostwa w partii informował Michał Kobosko.
W skrócie
- Anna Radwan-Röhrenschef ogłosiła rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050.
- Radwan-Röhrenschef wskazała na brak demokratycznych oraz transparentnych decyzji w partii.
- Tego samego dnia o odejściu z partii poinformował Michał Kobosko, a Barbara Okuła rozważa rezygnację.
"Nie odnajduję się w miejscu, gdzie merytoryczną polityczną debatę zastąpiły niedemokratyczne i nietransparentne decyzje. Dziękuję koleżankom i kolegom z Polski 2050 za kilka lat dobrej współpracy" - napisała Anna Radwan-Röhrenschef w krótkim oświadczeniu w mediach społecznościowych.
Polityk w latach 2007-2015 była prezesem zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Później, przez rok, kierowała Fundacją Instytut Bronisława Komorowskiego. Następnie tworzyła think tank Instytut In.Europa.
Do Polski 2050 dołączyła w 2021 roku. Bezskutecznie kandydowała do Sejmu w 2023 roku. W latach 2024-2025 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Anna Radwan-Röhrenschef. Przerwana praca w ministerstwie
We wrześniu 2025 poinformowała, że kończy pracę w resorcie dyplomacji w związku z decyzją zarządu Polski 2050.
W oświadczeniu wskazała wówczas, że "skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych".
Odejścia z Polski 2050
W poniedziałek o rezygnacji z członkostwa w strukturach Polski 2050 poinformował jej były przewodniczący Michał Kobosko.
W obszernym oświadczeniu poinformował o sporze z Szymonem Hołownią, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i - w jego ocenie - nieprawidłowościach w partii.
PAP wskazuje, że tego samego dnia podlaska posłanka Polski 2050 Barbara Okuła zaznaczyła, że rozważa odejście z partii. Dodała, że daje sobie czas na podjęcie decyzji do następnego posiedzenia Sejmu, który zbiera się w przyszłym tygodniu.