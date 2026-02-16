W skrócie Anna Radwan-Röhrenschef ogłosiła rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050.

Radwan-Röhrenschef wskazała na brak demokratycznych oraz transparentnych decyzji w partii.

Tego samego dnia o odejściu z partii poinformował Michał Kobosko, a Barbara Okuła rozważa rezygnację.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nie odnajduję się w miejscu, gdzie merytoryczną polityczną debatę zastąpiły niedemokratyczne i nietransparentne decyzje. Dziękuję koleżankom i kolegom z Polski 2050 za kilka lat dobrej współpracy" - napisała Anna Radwan-Röhrenschef w krótkim oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Polityk w latach 2007-2015 była prezesem zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Później, przez rok, kierowała Fundacją Instytut Bronisława Komorowskiego. Następnie tworzyła think tank Instytut In.Europa.

Do Polski 2050 dołączyła w 2021 roku. Bezskutecznie kandydowała do Sejmu w 2023 roku. W latach 2024-2025 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Anna Radwan-Röhrenschef. Przerwana praca w ministerstwie

We wrześniu 2025 poinformowała, że kończy pracę w resorcie dyplomacji w związku z decyzją zarządu Polski 2050.

W oświadczeniu wskazała wówczas, że "skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych".

Odejścia z Polski 2050

W poniedziałek o rezygnacji z członkostwa w strukturach Polski 2050 poinformował jej były przewodniczący Michał Kobosko.

W obszernym oświadczeniu poinformował o sporze z Szymonem Hołownią, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i - w jego ocenie - nieprawidłowościach w partii.

PAP wskazuje, że tego samego dnia podlaska posłanka Polski 2050 Barbara Okuła zaznaczyła, że rozważa odejście z partii. Dodała, że daje sobie czas na podjęcie decyzji do następnego posiedzenia Sejmu, który zbiera się w przyszłym tygodniu.

Prezydent Karol Nawrocki w "Śniadaniu Rymanowskiego" o cenach prądu Polsat News