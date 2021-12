Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce postawiła w czwartek byłej posłance zarzuty przywłaszczenia środków finansowych oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Postępowanie dotyczy złożenia przez Kamińską fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2015-18 (chodzi o oświadczenia składane przez Kamińską jako posłankę na Sejm RP oraz jako dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury). Byłej posłance grozi do 10 lat więzienia.

Kamińska zapewniła, że nie popełniła żadnego przestępstwa, a sprawę uważa za motywowaną politycznie.

Kamińska: Zainteresowali się, kiedy straciłam immunitet

Relacjonowała, że pierwszy telefon z Centralnego Biura Antykorupcyjnego otrzymała tuż po wyborach parlamentarnych w październiku 2019 r, kiedy nie udało jej się dostać ponownie do Sejmu. - Dowiedziałam się, że mam kontrolę moich oświadczeń majątkowych z ostatnich pięciu lat. Myślę, że to nie jest przypadek, że przez osiem lat, jak byłam posłanką, CBA nie interesowało się moimi oświadczeniami majątkowymi, a zajęło się nimi, kiedy straciłam immunitet - powiedziała b. posłanka.

Dodała, że w toku postępowania CBA otrzymało wszelkie wyjaśnienia od niej. - Później zaczęły się przesłuchania pracowników mojego biura poselskiego. Nie wiedziałam wówczas czego dotyczą, ponieważ nie zostałam zawiadomiona, że sprawdzane są wydatki biura - podkreślała Kamińska.

Według niej sprawa ma charakter polityczny. - Odczytuję tę sprawę jako atak polityczny i śmiem twierdzić, że to jest jakiś ciąg dalszy zapowiedzianych wcześniej "konkursów na donosy" na mnie - dodała b. posłanka.

Przekonywała ponadto, że w chwili zatrzymania przez CBA i przewiezienia do prokuratury nie znała sprawy. - Nie byłam wcześniej wzywana w tej sprawie ani w charakterze świadka; przesłuchano mnie dopiero w charakterze podejrzanej, kiedy sformułowano zarzuty - powiedziała Kamińska.

Prokuratura: Fałszywe oświadczenia majątkowe

Rzeczniczka prokuratury w Ostrołęce Elżbiety Łukasiewicz przekazała w piątek, iż z ustaleń postępowania wynika, że Kamińska w składanych oświadczeniach majątkowych zataiła posiadanie rzeźby o wartości 54 tys. zł oraz fakt posiadania zobowiązań przekraczających 10 tys. zł. Ponadto, jak ustalono, była posłanka dopuściła się przywłaszczenia powierzonych jej środków pieniężnych, przeznaczonych na działalność biura poselskiego, w tym na wynagrodzenia pracowników, w łącznej kwocie około 320 tys. zł".

Kamińska powiedziała, że nie miała jeszcze okazji zapoznać się z aktami sprawy i dziwią ją niektóre szczegóły, o których mówi prokuratura. - Kancelaria Sejmu przyjęła ode mnie rozliczenie za dwa lata mojego biura na podstawie dokumentów, list płac, zaświadczeń z ZUS, że nie zalegam z żadnymi składami, także zaświadczeń z Urzędu Skarbowego. Nie wiem, w czym jest problem, musimy się wraz z moim adwokatem zapoznać z aktami sprawy - zaznaczyła Kamińska.

Dodała, że rzeźba, której zatajenie zarzucają jej śledczy, była inwestycją jej męża.

"Konkurs na najlepszy anonim"

Prokuratura zastosowała wobec Kamińskiej poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł. Postępowanie wobec niej prowadzone jest od grudnia 2020 r. z zawiadomienia CBA. Kobiecie grozi kara do 10 lat więzienia.

Związana z Suwałkami Kamińska w zeszłej kadencji Sejmu zasłynęła m.in. licznymi zawiadomieniami do prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi domniemanych nieprawidłowości w podlaskiej policji. W listopadzie 2018 r. zwróciła się do ówczesnego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, by wyjaśnił pojawiające się w mediach doniesienia o tym, że podlascy policjanci pilnują całodobowo domu wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.

Kilka dni później komendant wojewódzkiej policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz ogłosił na antenie jednej z rozgłośni radiowych "konkurs na najlepszy anonim" dotyczący Kamińskiej. Później tłumaczył, że była to reakcja na liczne - jego zdaniem - kłamstwa i pomówienia formułowane przez ówczesną posłankę.

