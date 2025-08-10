W skrócie Była dyrektor PARP, Katarzyna Duber-Stachurska, publicznie wskazała, że za kontrowersje wokół programu KPO HoReCa odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Duber-Stachurska podkreśla, że PARP nie miała wpływu na decyzje dotyczące programu ani na kryteria dofinansowań, jedynie realizowała wytyczne Ministerstwa.

Wokół programu dotacji KPO HoReCa wybuchła burza po ujawnieniu niekonwencjonalnych projektów, a premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie winnych.

W niedzielne popołudnie była dyrektor PARP Katarzyna Duber-Stachurska opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do zarzutów w związku z nieprawidłowościami przy realizacji programu KPO HoReCa.

"PARP jest agencją wykonawczą, nie podejmuje decyzji o programach, nie ustala kryteriów przyznawania dofinansowania, wszystkie procedury, regulaminy i umowy są zatwierdzane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja nie ma samodzielności w tym zakresie" - podkreśliła.

Jednocześnie Duber-Stachurska dodała, że tak też było w przypadku KPO HoReCa.

Afera wokół środków z KPO. Była szefowa PARP: Ministerstwo Funduszy ponosi odpowiedzialność

Dalej zdymisjonowana szefowa PARP wskazała, że resort funduszy wszystko zatwierdzał i nadzorował codziennie realizację programu. "Ministerstwo wiedziało o łodziach - odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane" - dodała.

Ponadto Katarzyna Duber-Stachurska zaznaczyła we wpisie, że minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz "zapewniała przedsiębiorców, że osobiście interweniowała, by poluzować pierwotne zasady, żeby środki płynęły sprawniej i szybciej".

Była szefowa PARP stwierdziła również, że minister zleciła kontrolę programu tym samym osobom, które "zajmują się nim od 1,5 roku, czyli poleciła im skontrolować samych siebie".

Duber-Stachurska podkreśliła, że wyniki ostatnich kontroli NIK z 2024 roku i 2025 roku nie wykazały w PARP żadnych nieprawidłowości, a programy "były i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzaną przez MFiPR dokumentacją".

"Nie mieszajmy PARP do polityki - to kierownictwo MFiPR ponosi odpowiedzialność za KPO HoReCa i wszystkie inne programy ze środków europejskich, które na bieżąco kontroluje" - oceniła Duber-Stachurska.

Swój wpis skwitowała stwierdzeniem, że "tak się kończą złudzenia, że Polska może mieć apolityczną i sprawną administrację publiczną".

Środki z KPO. Zamieszanie wokół dotacji. Tusk zapowiada konsekwencje

Kontrowersje wokół środków z KPO pojawiły się kilka dni temu, kiedy internauci przyjrzeli się projektom zgłoszonym do dofinansowania. Te zostały opublikowane na utworzonej w tym celu stronie internetowej.

Dotyczyły one wniosków w ramach dotacji dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej, które ucierpiały w czasie pandemii koronawirusa. Do rozdysponowania na rzecz tych sektorów jest 1,2 mld zł, natomiast w dokumentach pojawiły się wnioski o środki m.in. na jachty, solaria, czy meble.

W sobotę premier Donald Tusk zapowiedział, że "każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności".

