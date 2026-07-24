W skrócie Ryszard Terlecki, uznawany za doświadczonego parlamentarzystę, po prawie dwudziestu latach nie jest już członkiem PiS.

Terlecki dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus powiązanego z Mateuszem Morawieckim po tym, jak nie złożył wymaganej przez kierownictwo PiS deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.

Ryszard Terlecki od wielu lat związany był z Jarosławem Kaczyńskim i PiS, pełniąc między innymi funkcję wicemarszałka Sejmu oraz przewodniczącego klubu parlamentarnego tego ugrupowania.

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Ryszard Terlecki znalazł się w grupie związanej ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest jednym z polityków PiS, którzy nie podpisali oświadczeń wymaganych przez kierownictwo partii.

Termin złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń minął w czwartek o północy. Niezastosowanie się do tego zalecenia wiązało się z groźbą wykluczenia z ugrupowania.

Rozłam w PiS. Ryszard Terlecki poparł Mateusza Morawieckiego

Terlecki, pełniący m.in. funkcję wiceszefa klubu PiS, to wieloletni bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, związany z jego formacją od dwóch dekad. W sporze pomiędzy harcerzami (zwolennikami Morawieckiego - red.) a maślarzami (przeciwnikami byłego premiera - red.) poparł tych pierwszych.

W piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że kilkudziesięciu posłów zrezygnowało z członkostwa w formacji. We wtorek ma zebrać się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdzi ich decyzję. - Fakt jest oczywisty. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. Podjęli taką decyzję, jaką podjęli - mówił Kaczyński.

Niedługo potem Morawiecki przekazał na konferencji prasowej w Sejmie, że jego stowarzyszenie tworzy obecnie 40 posłów (w tym 37 z PiS), senator i trzech eurodeputowanych.

"Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo" - napisał Terlecki w serwisie społecznościowym X, komentując rozłam w PiS.

Wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Kim jest Ryszard Terlecki?

Ryszard Terlecki urodził się w 1949 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1980 roku uzyskał stopień doktora, a w 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Następnie pracował jako profesor zwyczajny w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

W okresie PRL-u był działaczem opozycji demokratycznej. Był związany z KOR i "Solidarnością", brał udział w protestach studenckich. Po 1989 roku parokrotnie kandydował bezskutecznie do Sejmu. Dwukrotnie zasiadał w Radzie Miejskiej Krakowa (lata 1998-2002 oraz 2006-2007).

W latach 1992-1997 Terlecki był przewodniczącym zarządu wojewódzkiego Partii Chrześcijańskich Demokratów, a od 1997 do 2000 roku członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

W wyborach samorządowych w 2006 roku Terlecki kandydował na urząd prezydenta Krakowa z listy Prawa i Sprawiedliwości. W drugiej turze przegrał z Jackiem Majchrowskim.

Terlecki jest parlamentarzystą od 2007 roku - dostał się do Sejmu VI kadencji z list PiS. Rok później został członkiem tego ugrupowania. W styczniu 2011 roku wszedł w skład komitetu politycznego PiS. Przez dwie kadencje parlamentarne pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu.

W 2015 roku Terlecki został wybrany na przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS przez członków ugrupowania. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji z listy ugrupowania Kaczyńskiego.





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