W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla niemal całej Polski z powodu burz, które mogą powodować straty materialne oraz zagrażać zdrowiu i życiu.

Obowiązują alerty hydrologiczne oraz ostrzeżenia przed upałami, z temperaturami osiągającymi nawet 33 stopnie w wielu regionach.

Niedziela przyniesie liczne burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem, natomiast w poniedziałek prognozowana jest częściowa poprawa pogody.

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W niedzielę pogoda da nam do wiwatu. Polska pozostanie w obszarze wyżu z centrami nad południową i wschodnią Europą oraz Wyspami Brytyjskimi i Morzem Północnym. Nad północną Skandynawią pogłębia się niż za sprawą którego nad obszar naszego kraju docierają kolejne linie zbieżności.

W ciągu dnia od północnego zachodu w głąb kraju, zacznie wolno przemieszczać się chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w gorącej masie powietrza zwrotnikowego, dopiero pod koniec dnia nad północny zachód kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Pogoda w Polsce. Burze w niemal cały kraju. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju.

Wyjątek stanowią województwo śląskie, wschodnia część województwa małopolskiego oraz powiat strzelecki w województwie opolskim, gdzie utrzymano alerty I stopnia. Ostrzeżenia mają obowiązywać do poniedziałkowego poranka.

Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Alerty obejmują centralny pas kraju, od Pomorza po Małopolskę.

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IMGW ostrzega przed burzami IMGW materiał zewnętrzny

Upały nie odpuszczają. W wielu regionach temperatury przekroczą 30 stopni

Równolegle obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Alerty II stopnia wydano dla województw wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego, a także części województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia I stopnia obejmują pas od wschodniej Polski po południową część województwa pomorskiego oraz południowe krańce Dolnego Śląska. Alerty związane z wysokimi temperaturami pozostaną aktywne do niedzielnego wieczoru.

Jak przypomina IMGW, ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody pozostają poniżej stanów ostrzegawczych, jednak lokalnie możliwe jest ich krótkotrwałe osiągnięcie lub przekroczenie.

Pogoda. Burze mogą przynosić nawalny deszcz, grad i silny wiatr

Według prognoz niedziela będzie dniem z bardzo wysokim potencjałem do rozwoju groźnych burz. Synoptycy wskazują, że połączenie dużej chwiejności atmosfery, bardzo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu oraz powolnego przemieszczania się komórek opadowych stworzy warunki do występowania intensywnych zjawisk.

IMGW podkreśla, że formujące się burze będą niosły "znaczne ryzyko ulewnych lub nawalnych opadów deszczu oraz dużych akumulacji gradu". Mimo że rozwój rozbudowanych struktur burzowych będzie utrudniony, duża ilość opadów może prowadzić do występowania lokalnych, gwałtownych porywów wiatru.

Na wschodzie kraju, gdzie przepływ powietrza w wyższych warstwach atmosfery będzie słaby, mogą tworzyć się aktywne i wolno przemieszczające się burze. Największym zagrożeniem mają być tam nawalne opady deszczu, sięgające około 50 mm, a lokalnie nawet wyższe. Możliwe są również opady dużego gradu oraz porywy wiatru dochodzące do 90-100 km/h.

W zachodniej Polsce zagrożenie związane z nawalnymi opadami ma być nieco mniejsze. Prognozowane sumy opadów wynoszą tam od 30 do 40 mm.

Jednocześnie synoptycy zwracają uwagę na większe ścinanie wiatru, które może sprzyjać formowaniu się struktur liniowych. W takim przypadku głównym zagrożeniem staną się silne porywy wiatru osiągające 90-100 km/h. Również w tej części kraju możliwe są opady gradu. Prognoza zagrożeń obowiązuje od godziny 8 do 20 w niedzielę.

Pogoda na niedzielę. Upał do 33 stopni i liczne burze

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć początkowo na zachodzie i wschodzie kraju miejscami utrzyma się małe zachmurzenie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

W czasie burz prognozowane są ulewne opady deszczu od 20 do 40 mm, a lokalnie nawet do 60 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu do 30-33 st. C na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem, gdzie termometry pokażą około 20 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak podczas burz jego porywy mogą osiągać 80 km/h, a lokalnie nawet około 100 km/h.

W nocy na północy kraju zachmurzenie będzie niewielkie, natomiast w pozostałych regionach utrzymają się przelotne opady deszczu i miejscami burze. W czasie burz może spaść od 15 do 30 mm deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 st. C na północy do 19 st. C na południu kraju.

Poniedziałek przyniesie poprawę pogody, ale nie wszędzie

Początek nowego tygodnia zapowiada się spokojniej, choć nie wszędzie pogoda całkowicie się ustabilizuje.

W poniedziałek na północy i w centrum kraju dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur pojawi się na południu i południowym wschodzie, gdzie prognozowane są przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, szczególnie w rejonach podgórskich i w Karpatach.

Podczas burz suma opadów wyniesie od 15 do 30 mm, a lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu do 40 mm. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na Pomorzu do około 30 st. C na południowym wschodzie kraju. W czasie burz możliwe będą porywy wiatru dochodzące do 80 km/h.

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