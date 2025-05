Poranek jest słoneczny i spokojny w całej Polsce. Warunki zmienią się w kolejnych godzinach, kiedy to od zachodu na wschód zacznie się powoli przemieszczać strefa burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował z tego powodu alerty pierwszego stopnia w 10 województwach .

Po południu w strefie ciągnącej się od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat mogą występować niebezpieczne burze. Miejscami przyniosą od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, lokalne grad o średnicy do 3 cm oraz podmuchy wiatru do 70 km/h.