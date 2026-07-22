Pogoda wciąż mało kojarzy się ze środkiem lata. W dużej części kraju jest pochmurnie, deszczowo, a do tego chłodno. Tak jest od kilku dni i środa nie jest wyjątkiem. Końcówka dnia może się okazać jeszcze mniej przyjemna, za sprawą licznych burz, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Burze coraz bliżej. Cztery województwa z ostrzeżeniem

W kolejnych godzinach nad północny zachód naszego kraju dotrze front okluzji. Powstaje on wówczas, gdy chłodny front dogania ciepły, unosząc cieplejsze masy powietrza wyżej. To zwykle oznacza spore zachmurzenie, deszcze i burze. Dokładnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia pod koniec dnia i w nocy.

W środę po południu pojawiły się nowe ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w związku z możliwymi burzami, które mogą się dać we znaki mieszkańcom północno-zachodniej Polski w kolejnych godzinach.

W najbliższych godzinach front okluzji przyniesie na północny zachód deszcze i burze, które utrzymają się tam przez całą noc IMGW materiał zewnętrzny

Pod koniec dnia na tych terenach trzeba się liczyć z wyładowaniami, ulewami do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywami wiatru do 65 km/h. W niektórych miejscach podczas burz może też spaść mały grad.

Żółte ostrzeżenia przed burzami wydano dla województw:

zachodniopomorskiego ;

północnej części lubuskiego ;

północno-zachodnich rejonów pomorskiego ;

północnych powiatów wielkopolskiego.

Wieczór i noc na północnym zachodzie kraju może upłynąć pod znakiem burz w wielu miejscach - ostrzega IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Przeważnie ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 19:00, choć w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej nastąpi to później: o godz. 1:00. Pozostaną one w mocy do czwartku rano, do godz. 7:00-8:00.

Kiedy burze znikną już z tej części kraju, nie oznacza to, że będzie bezpiecznie. Czwartek bowiem także będzie wymagający.

Pogoda niespokojna również w czwartek. Może być gorzej niż w środę

Po wschodzie słońca nie powinniśmy się spodziewać większej poprawy. W czwartek będzie pochmurnie w zdecydowanej większości Polski. Wrócą przelotne deszcze i burze w wielu regionach.

Suma opadów podczas burz może znowu miejscami zbliżyć się do 30 litrów wody na metr kwadratowy - tym razem nie tylko na północy, ale też lokalnie na wschodzie. Miejscach burze przyniosą też gradobicie.

Burze i ulewy w czwartek możliwe będą w praktycznie wszystkich częściach kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Burzom oprócz opadów mogą też towarzyszyć silne porywy wiatru, do około 70 km/h.

Na czwartek synoptycy IMGW prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia w związku z burzami dla zdecydowanej większości kraju - wolne od tych alertów mogą być tylko województwa na południowym zachodzie.

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