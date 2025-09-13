W skrócie IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami w kilku województwach Polski.

Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu, porywisty wiatr do 65 km/h oraz lokalnie grad.

GOPR ostrzega turystów w Karkonoszach przed trudnymi warunkami i ograniczoną widocznością.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ostrzeżenia przed burzami będą dotyczyły zachodniej części województwa podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, na południu Mazowsza oraz w województwie śląskim.

Będą im towarzyszyły silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, a także porywy wiatru do 65 km/h i mały grad. Wyładowania atmosferyczne potrwają od godz. 14 do godz. 21.

Pogoda. Silne burze i intensywny deszcz. IMGW ostrzega

Natomiast ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim, łódzkim, w północnej części woj. mazowieckiego, wschodnich krańcach pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na tych terenach opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich suma może wynieść od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Opadom będą towarzyszyły również burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Czas trwania tych ostrzeżeń jest przewidziany od soboty od godz. 9 do niedzieli do godz. 2. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Karkonosze. GOPR ostrzega przed wyprawą w góry, ograniczona widoczność

Inne ostrzeżenie wydał karkonoski GOPR. Służba zaapelowała do turystów o odpowiednie przygotowanie do pieszych wędrówek - z powodu spodziewanej niskiej temperatury i zmiennych warunków, zwłaszcza w szczytowych partiach Karkonoszy.

Według danych opublikowanych przez Karkonoską Grupę GOPR w sobotę rano, w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura wynosi od 5 do 8 stopni Celsjusza, wieje północno-zachodni wiatr, który osiąga prędkość 8 m/s. Zachmurzenie jest duże, a widzialność miejscami ograniczona do 30 m.

"Polityczny WF": Trump zaskoczył słowami o dronach. Miał w tym konkretny cel? INTERIA.PL