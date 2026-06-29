Burzowy chaos nad Polską. Gwałtowne ulewy nawiedziły część kraju

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

W Gryfinie (woj. zachodniopomorskie) po gwałtownej ulewie ulice zamieniły się w rwące strumienie, a woda wdarła się na posesje i do piwnic, powodując liczne podtopienia i interwencje strażaków. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami w zachodniej i południowej Polsce, którym towarzyszyć mogą ulewy, silny wiatr i grad.

Skutki ulewy nad Gryfinem
Usuwanie skutków ulewy, która przeszła nad GryfinemMarcin BieleckiPAP

W skrócie

  • Ulewa nad Gryfinem spowodowała zalanie ulic, lokalne podtopienia oraz powalone drzewa, a służby otrzymały liczne zgłoszenia dotyczące skutków nawałnicy.
  • IMGW informuje o silnych burzach z ulewnym deszczem i możliwym gradem w województwie świętokrzyskim, opolskim i śląskim oraz nad Kotliną Kłodzką wpływającą przez system konwekcyjny z Czech.
  • IMGW-PIB oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia dla zachodniej i południowej Polski, prognozując bardzo silne opady deszczu, wichury oraz grad, a alerty objęły 13 województw.
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W poniedziałek po południu nad Gryfinem w województwie zachodniopomorskim przeszła intensywna i gwałtowna ulewa. Jak podaje profil na platformie X "Monitoring burz i opadów", w krótkim czasie ulice około 20-tysięcznego miasta zamieniły się w rwące strumienie, co znacząco utrudniło poruszanie się kierowcom.

W wielu miejscach dochodziło do lokalnych podtopień, a woda wdzierała się na posesje, do piwnic oraz garaży. Mieszkańcy publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania pokazujące zalane ulice w różnych częściach miasta.

Dwóch strażaków w mundurach przeciąga czerwony wąż strażacki na tle zalanych garaży w pobliżu budynków mieszkalnych.
Usuwanie skutków ulewy, która przeszła nad GryfinemMarcin BieleckiPAP

Pełne ręce pracy mają strażacy, do których wciąż napływają kolejne zgłoszenia dotyczące skutków ulewy i podtopień. Odnotowano również powalone drzewa, które dodatkowo utrudniały sytuację w regionie.

Świętokrzyskie pod wpływem burz. Lokalnie silne opady i grad

Z najnowszych danych przekazanych przez IMGW wynika, że rozproszone komórki burzowe występują obecnie w województwie świętokrzyskim.

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Jak podano w komunikacie IMGW (stan na godz. 18:25), "są to prawie stacjonarne burze, którym towarzyszą opady deszczu o natężeniu 5-15 mm/10 min i 35-50 mm/h". Jednocześnie wskazano, że "wiatr jest porywisty, jednak nie przekracza 50 km/h", a lokalnie możliwe są opady gradu do 2 cm.

Synoptycy podkreślają, że choć zjawiska są krótkotrwałe, to ich największym zagrożeniem są punktowe, bardzo intensywne ulewy.

Pogoda. Potężny układ burzowy nad Czechami i ryzyko dla Kotliny Kłodzkiej

Szczególnie niebezpieczna sytuacja pogodowa występuje aktualnie nad Czechami, gdzie - jak informuje IMGW - rozwija się "olbrzymi mezoskalowy system konwekcyjny".

Układ ten przynosi nawalne opady rzędu 40-60 mm/h oraz grad o średnicy około 3 cm. Jego peryferyjne strefy obejmują wschodnią część Kotliny Kłodzkiej.

IMGW ostrzega, że głównym zagrożeniem są lokalne sumy opadów sięgające 20-30 mm/h, a prawdopodobieństwo przemieszczenia się burz w kierunku Polski w ciągu najbliższych dwóch-trzech godzin pozostaje wysokie i jest monitorowane.

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Opolszczyzna i Śląsk pod wpływem rozwijających się burz

Kolejnym obszarem zagrożonym są województwa opolskie i śląskie, gdzie - jak wskazuje IMGW - mogą rozwijać się coraz lepiej zorganizowane systemy konwekcyjne.

W regionie obserwowane są struktury burzowe, które mogą przynosić intensywne opady deszczu oraz grad. Sytuację potwierdzają także obserwacje terenowe.

Sieć Obserwatorów Burz poinformowała w mediach społecznościowych o "punktowym, ale intensywnym opadzie deszczu widzianym z Rybnika", dodając, że "do woj. śląskiego wkraczają właśnie burze. Niosą silne opady deszczu, wiatr oraz grad".

Silny deszcz dotarł do miejscowości Czerwionka - Leszczyny w woj. śląskim. "Burza wyrządziła tam punktowe szkody wiatrowe" - podaje Sieć Obserwatorów Burz.

Ulewy dotarły też miejscami na Podkarpacie, m. in. w Rabskiej Dolinie, gdzie pojawił się także grad. "Lunęło. Burza jak w tropikach" - napisali przedstawiciele Nadleśnictwa Baligród na profilu w mediach społecznościowych.

Burze nad Polską. Alerty RCB i IMGW

IMGW-PIB wydał w poniedziałek ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla zachodniej i południowej Polski. Alerty II stopnia objęły m.in. całe województwa: łódzkie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Prognozowane są tam burze z bardzo silnymi opadami deszczu od 30 do 55 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h, a lokalnie możliwy jest grad.

Dla części regionów wydano także ostrzeżenia III stopnia, gdzie suma opadów może sięgać nawet 90-100 mm, a wiatr osiągać 90 km/h. Alerty I stopnia dotyczą m.in. zachodniej i północnej Polski, gdzie zjawiska mają być słabsze, ale nadal niebezpieczne.

W związku z sytuacją pogodową alerty wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które objęły 13 województw. RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

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