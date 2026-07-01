Obecnie najaktywniejsze burze występują na północnym wschodzie Polski - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ich trakcie największym zagrożeniem są "tutaj bardzo silne opady deszczu": w ciągu godziny miejscami pada do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, ale miejscami jeszcze więcej.

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Ulewy po południu miejscami zyskują na sile i przynoszą sumy opadów sięgające 50-60 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może dochodzić do podtopień. Miejscami możliwy jest również grad.

Po południu burze zaczęły się już rozwijać również na południowym wschodzie, między innymi w rejonie Zamościa, a także w Tatrach i okolicach Beskidu Śląskiego. Na wschodzie i południu w kolejnych godzinach pojawią się kolejne burze, miejscami będą to silne zjawiska.

Najaktywniejsze burze nadal występują na północnym wschodzie kraju. Z czasem mocniej zagrzmi też na południu IMGW materiał zewnętrzny

Zanikły już burze, które nadeszły znad Czech na południowo-zachodnie krańce Polski. Tam jednak cały czas miejscami mocniej pada deszcz - jego natężenie lokalnie sięga 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Po południu i wieczorem najbardziej zagrożone będą rozległe tereny ciągnące się od Mazur i Podlasia po Opolszczyznę i Podkarpacie. Tam oprócz ulew i lokalnego gradu o średnicy dochodzącej do 4-6 cm poważnym zagrożeniem będzie bardzo silny wiatr.

W środę nad dużą część Polski nadciągną ciemne chmury, z których wieczorem w wielu miejscach popada silny deszcz IMGW materiał zewnętrzny

W trakcie burz wichury mogą osiągać w porywach do 80-90 km/h, a lokalnie nawet do 100-115 km/h. Możliwe jest tworzenie się lokalnych superkomórek burzowych.

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O tworzących się nad Polską kolejnych groźnych zjawiskach informują również Obserwatorzy Burz.

Podkarpacie musi się mieć na baczności. Będą kolejne burze

"Z uwagą obserwujemy rozwój sytuacji pogodowej nad Polską. Burze notujemy obecnie na południu kraju, gdzie mogą już występować opady gradu. Burze rozwinęły się także na Podlasiu, a niebawem może zagrzmieć także na Podkarpaciu" - czytamy na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku.

Obserwatorzy Burz oceniają, że w najbliższym czasie szczególnie trzeba będzie uważać na południu, gdzie "niebawem wyładowań i silnych opadów deszczu wraz z silnym wiatrem i gradem może być w najbliższych godzinach więcej".

O tym, gdzie aktualnie znajduje się burza, może poinformować radar burz, dostępny na wielu stronach internetowych, w tym na pogoda.interia.pl.

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