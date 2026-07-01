Burzowa fala się rozpędza. Kolejne godziny będą decydujące
Im bliżej wieczora, tym gorzej. Cały czas tworzą się nowe burze i tak będzie do końca dnia. Miejscami mogą się utworzyć superkomórki z wichurami o prędkości przekraczającej 100 km/h. Z powodu intensywnych opadów deszczu synoptycy nie wykluczają lokalnych podtopień.
Obecnie najaktywniejsze burze występują na północnym wschodzie Polski - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ich trakcie największym zagrożeniem są "tutaj bardzo silne opady deszczu": w ciągu godziny miejscami pada do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, ale miejscami jeszcze więcej.
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Gdzie jest burza w środę? Wciąż tworzą się kolejne
Ulewy po południu miejscami zyskują na sile i przynoszą sumy opadów sięgające 50-60 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może dochodzić do podtopień. Miejscami możliwy jest również grad.
Po południu burze zaczęły się już rozwijać również na południowym wschodzie, między innymi w rejonie Zamościa, a także w Tatrach i okolicach Beskidu Śląskiego. Na wschodzie i południu w kolejnych godzinach pojawią się kolejne burze, miejscami będą to silne zjawiska.
Zanikły już burze, które nadeszły znad Czech na południowo-zachodnie krańce Polski. Tam jednak cały czas miejscami mocniej pada deszcz - jego natężenie lokalnie sięga 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.
Po południu i wieczorem najbardziej zagrożone będą rozległe tereny ciągnące się od Mazur i Podlasia po Opolszczyznę i Podkarpacie. Tam oprócz ulew i lokalnego gradu o średnicy dochodzącej do 4-6 cm poważnym zagrożeniem będzie bardzo silny wiatr.
W trakcie burz wichury mogą osiągać w porywach do 80-90 km/h, a lokalnie nawet do 100-115 km/h. Możliwe jest tworzenie się lokalnych superkomórek burzowych.
O tworzących się nad Polską kolejnych groźnych zjawiskach informują również Obserwatorzy Burz.
Podkarpacie musi się mieć na baczności. Będą kolejne burze
"Z uwagą obserwujemy rozwój sytuacji pogodowej nad Polską. Burze notujemy obecnie na południu kraju, gdzie mogą już występować opady gradu. Burze rozwinęły się także na Podlasiu, a niebawem może zagrzmieć także na Podkarpaciu" - czytamy na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku.
Obserwatorzy Burz oceniają, że w najbliższym czasie szczególnie trzeba będzie uważać na południu, gdzie "niebawem wyładowań i silnych opadów deszczu wraz z silnym wiatrem i gradem może być w najbliższych godzinach więcej".
O tym, gdzie aktualnie znajduje się burza, może poinformować radar burz, dostępny na wielu stronach internetowych, w tym na pogoda.interia.pl.
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