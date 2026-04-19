Burzowa fala nad Polską. Sztab kryzysowy działa, są nowe alerty IMGW

Alicja Krause

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył zasięg ostrzeżeń przed intensywnymi opadami deszczu. Obecnie sięgają one aż 10 województw. W niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA. Jak zapewniono, służby są w pełnej gotowości w obliczu dynamicznej sytuacji pogodowej.

Samochód zatopiony w wodzie, po prawej stronie ludzie z parasolkami. W centrum mapa Polski.
Fala ulew nad Polską. IMGW wydało nowe ostrzeżenia

W skrócie

  • W niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, poświęcona monitorowaniu sytuacji pogodowej związanej z ulewami.
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla wielu województw, obejmujące alerty pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz wzrostem stanów wody w rzekach.
  • Według prognoz w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek należy spodziewać się opadów deszczu o różnym natężeniu, możliwych burz oraz śniegu w górach, przy temperaturze maksymalnej od 7 do 11 stopni Celsjusza.
W niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, a uczestniczyli w nim m.in. wojewodowie: dolnośląski, lubuski, łódzki, opolski, śląski, wielkopolski, zachodniopomorski oraz przedstawiciele policji, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Pogoda w niedzielę. Burze suną nad Polskę

Służby podległe MSWiA monitorują sytuację pogodową - przekazał resort. Jak zapewniono, wszystkie jednostki są w pełnej gotowości, a PSP na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało przed południem, że zgodnie z informacjami IMGW, nad Polskę napływa aktywny front atmosferyczny przynoszący opady deszczu i lokalne burze.

Prognoza pogody. IMGW wydało ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla łącznie 10 województw, które obowiązują do poniedziałkowego popołudnia.

Alerty I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w wybranych powiatach na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Dodatkowo w trzech województwach obowiązują ostrzeżenia II stopnia, które również informują o możliwości wystąpienia silnych opadów. Chodzi tutaj o wybrane powiaty w województwach: wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim.

Alerty obowiązywały od rana i wówczas objęły zachodnią część kraju od województwa zachodniopomorskiego po opolskie. Szczególnie trudną sytuację o poranku prognozowało się w woj. lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim, dla których wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Sytuacja pogodowa jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty.

Burze i ulewy. IMGW ostrzega przed wezbraniem wody w rzekach

W związku z intensywnymi opadami wydano także ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wody w rzekach.

Dotyczą one trzynastu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Alerty te obowiązują do wtorku do godz. 10.

Mieszkańcom poszczególnych województw zaleca się, aby nie zbliżali się do wezbranych rzek. Dodatkowo należy stosować się do poleceń służb.

Pogoda w Polsce. Co przyniesie poniedziałek?

Zgodnie z prognozami IMGW w nocy z niedzieli na poniedziałek opady deszczu wystąpią na południu, zachodzie i w centrum kraju. Ich natężenie będzie umiarkowane lub silne. Prognozowana suma opadów to od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm.

W poniedziałek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, pod koniec dnia z większymi przejaśnieniami postępującymi od północy. Opady deszczu, z wyjątkiem północnego wschodu, w centrum i na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym.

Na Przedgórzu Sudeckim możliwe są burze. Wysoko w górach wystąpią opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 do 11 st. C.

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h; przeważnie z kierunków wschodnich, na południowym zachodzie z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach wiatr będzie porywisty.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

