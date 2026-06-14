Burzowa aura nie mija. Większość mapy w żółtych alertach
W niedzielę burze ponownie zdominują ponad połowę kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia I stopnia dla mieszkańców 11 województw. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Dla części kraju wydano także alerty hydrologiczne.
W skrócie
- W niedzielę ponad połowa kraju znajdzie się pod wpływem burz i silnych opadów deszczu.
- IMGW-PIB wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i ulewnymi deszczami dla 11 województw oraz ostrzeżenia hydrologiczne z powodu gwałtownych wzrostów stanów wody.
- Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km/h i lokalnie grad, a minimalna temperatura w nocy wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza, z silnym wiatrem szczególnie na Wybrzeżu.
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Przed nami kolejny pochmurny dzień pod znakiem silnych porywów wiatru i burz z piorunami. Synoptycy IMGW-PIB ostrzegają przed możliwymi burzami w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 11 województw.
Silne deszcze i burze z gradem. Zrobi się niebezpiecznie
Alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami dotyczą województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
W związku z możliwymi ulewami w północno-zachodniej części kraju wydano również ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
Ostrzeżenie IMGW-PIB obowiązuje tam do niedzieli do godz. 20.
Burze pojawią się łącznie w 11 województwach. Alertem objęte zostały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie. Prędkość wiatru podczas burz w porywach może sięgać nawet 75 km/h. Lokalnie pojawi się również grad.
Ostrzeżenia obowiązują w niedzielę od godz. 11 do 23.
Pogoda na weekend. Pochmurnie, chłodno i deszczowo w całym kraju
W niedzielę w całym kraju czeka nas zachmurzenie duże i umiarkowane. Burze i ulewne deszcze przyniosą opady od 15 do 25 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami w porywach sięgać będzie 60 km/h, a na Wybrzeżu - 65 km/h. Podczas burz zawieje mocniej - wówczas spodziewajmy się porywów wiatru do około 75 km/h.
Najcieplej będzie w centrum i miejscami na południu kraju - kolejno 17 i 19 st. C. W pozostałej części kraju termometry wskażą ok. 13-14 st. C.
Pochmurnie i deszczowo będzie również w nocy. Miejscami pojawią się również zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 8 st. C do 12 st. C. Chłodniej zrobi się na terenach podgórskich - tam około 5-7 st. C.
W nocy nie odpuści także silny wiatr. Miejscami, szczególnie na wybrzeżu, osiągnie on prędkość 60 km/h.
Jak przestrzega IMGW-PIB, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem przewiduje zjawiska, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Na większości terenów objętych alertami ryzyko wystąpienia burz wynosi 75-80 proc.