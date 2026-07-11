W skrócie Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz ogłoszono w sobotę dla części powiatów w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.

W sobotę i niedzielę prognozowane są burze z opadami deszczu, porywami wiatru do 60 km/h oraz lokalnie gradem, a temperatury wahają się od 17°C do 28°C w zależności od regionu.

W nocy oraz w niedzielę przewidywane są miejscowe opady deszczu, sporadyczne burze oraz zmienne zachmurzenie i wiatry, które na szczytach Sudetów mogą osiągnąć do 75 km/h.

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Ostrzeżenia I stopnia przed burzami zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 12 i wygasną tego samego dnia o godz. 19. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla wybranych powiatów na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

Burzom miejscami będą towarzyszyć umiarkowane opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Sobota zapowiada się burzowo. Ostrzeżenia IMGW

W sobotę w całej Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. O poranku lokalnie wystąpi zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym wschodzie, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą od 17 st. C do 19 st. C.

Na przeważającym obszarze krajuwiatr słaby i umiarkowany. Mocniej zawieje nad morzem oraz wysoko w górach. W czasie burz, które prognozowane są w głównie we wschodniej połowie kraju, wiatr w porywach do 60 km/h.

Przed nami deszczowa noc. Prognoza pogody IMGW

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu. Lokalnie na północnym wschodzie i w centrum może także zagrzmieć.

Temperatura minimalna od 11st. C na wschodzie do 16 st. C na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą od 9 st. C do 11 st. C.

Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywisty. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 75 km/h.

Popada, zagrzmi i zawieje. Prognoza pogody na niedzielę

Słabe i przelotne opady deszczu prognozowane są także na niedzielę. Na przeważającym obszarze kraju wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 75 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 18 st. C na krańcach wschodnich, około 22 at. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże i umiarkowane, z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami na północy, wschodzie i południu Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Mocniej popada na Warmii i Mazurach, gdzie prognozowane są również burze. Suma opadów w czasie burz do 10 mm.

Na południu lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 12 st. C na południowym wschodzie do 17 st. C na północnym zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat od 10 st. C do 13 st. C. Prognozowany jest wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.

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Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej





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