W skrócie Wtorkowe posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczące programu SAFE zakończyło się opuszczeniem obrad przez posłów PiS po wcześniejszej krytyce rządowych planów finansowania bezpieczeństwa.

Minister Marcin Kierwiński ocenił, że prezydenckie weto do ustawy o SAFE utrudnia wykorzystanie środków na bezpieczeństwo i zapowiedział poszukiwanie rozwiązania przez rząd.

Mariusz Błaszczak z PiS skrytykował mechanizm SAFE jako "brukselski szwindel" i podniósł zarzut, że projekt może prowadzić do zadłużania kraju i ograniczenia kontroli nad finansami.

Wtorkowe posiedzenie komisji sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczyło skutków prezydenckiego weta do ustawy z dnia 27 lutego 2026 roku o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE dla służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas posiedzenia głos zabrał minister Marcin Kierwiński, który wskazał na problemy związane z wykorzystaniem środków z tego programu.

W ramach obrad przemawiał także Konrad Frysztak z KO, który powiedział, że zachowanie polityków PiS wobec programu SAFE to "zdrada narodowa".

W trakcie przemowy Frysztaka posłowie Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Piotrem Kaletą, zaczęli wychodzić.

Salę opuścili też wiceprzewodniczący komisji Paweł Hreniak (PiS) i poseł Grzegorz Woźniak (PiS).

Szef MSWiA wyraził ubolewanie nad zachowaniem posłów PiS i przyznał, iż "szkoda, że nie chcą poznać prawdy" w sprawie SAFE.

Komisja sejmowa ws. SAFE. Kierwiński: Musimy tracić czas, żeby obejść nierozsądne weto

Jak podczas posiedzenia komisji mówił szef MSWiA, sytuacja jest konsekwencją decyzji prezydenta.

- Nieodpowiedzialna decyzja pana prezydenta doprowadziła do tego, że trzeba będzie bardzo wiele wysiłku i dodatkowych kosztów, aby znaleźć właściwy mechanizm, by z tych środków skorzystać - zaznaczył. Jednocześnie zapewnił, że rząd znajdzie rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie funduszy.

Minister nie krył również krytyki wobec głowy państwa. - Zamiast już dziś rozwiązywać realne problemy i przystąpić do niezbędnych zakupów, musimy tracić czas, żeby obejść nierozsądne weto pana prezydenta - mówił.

Kierwiński dodał, że decyzja ta w symboliczny sposób "rozbraja polskich funkcjonariuszy". Podkreślił przy tym znaczenie zapewnienia środków dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Błaszczak krytykuje SAFE. "To brukselski szwindel"

Wcześniej stanowisko PiS w tej sprawie przedstawił szef klubu parlamentarnego partii Mariusz Błaszczak. Podczas konferencji prasowej ocenił, że sytuacja finansów publicznych jest "dramatyczna". Jak wskazał, deficyt po dwóch pierwszych miesiącach roku osiągnął niemal 50 mln zł.

- Jeżeli dodamy do tego deficyty z poprzednich lat, widzimy jasno, że rząd Donalda Tuska nie potrafi albo nie chce dobrze zarządzać finansami publicznymi - mówił Błaszczak, dodając, że jego zdaniem problem wynika z obu tych przyczyn.

Polityk PiS krytykował także sam mechanizm SAFE, określając go jako formę niekorzystnego zadłużania Polski. - Rozsądny rząd powinien szukać alternatywnych źródeł finansowania, a nie zadłużać kraj na kolejne miliardy euro. To brukselski szwindel albo niemiecka chwilówka - ocenił.

Zdaniem Błaszczaka projekt ma charakter polityczny i może prowadzić do ograniczenia kontroli Polski nad własnymi finansami oraz zwiększenia zależności od decyzji podejmowanych poza granicami kraju. W jego ocenie inicjatywa może być również elementem nacisku na wejście Polski do strefy euro.

